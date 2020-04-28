Коронавирус в Великобритании, последние новости на 28 апреля 2020: COVID-19 все чаще диагностируют у детей

По последним данным портала coronavirusstat.ru количество зараженных коронавирусной инфекцией в Великобритании продолжает стремительно увеличиваться. Только за последние сутки прирост инфицированных составил 4315 человек, общее число заболевших COVID-19 к 28 апреля 2020 года увеличилось до 158384. Также за сутки в больницах скончались 363 пациентов, общее число умерших достигло 21157 человек.

А вот количество выздоровевших растет очень медленно, за все время борьбы с эпидемией от опасной инфекции излечились всего 809 человек.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ РАСТЕТ ЧИСЛО ДЕТЕЙ, ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ

Как сообщает издание Daily Mail, министерство здравоохранения Великобритании обеспокоено резким подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. Многие из маленьких пациентов находятся в реанимации на аппаратах ИВЛ. У всех заразившихся детей присутствуют общие признаки синдрома токсического шока, а также атипичной формы болезни Кавасаки.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне заявил о «переломном моменте» в эпидемии коронавируса. Количество заболевших и умерших в стране продолжает уменьшаться, поэтому есть вероятность, что введенные карантинные ограничения смягчат, но полностью не отменят, чтобы избежать второй волны панэпидемии.