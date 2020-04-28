Лучшие фото Ким Чен Ына: на коне, с красавицей-женой и с ракетой
Личная жизнь любого уважающего себя вождя — тайна за семью печатями. Вот и сейчас: уже 2,5 недели никто толком не может сказать, где находится лидер КНДР Ким Чен Ын. И вообще — жив ли он.
Версии выдвигаются самые невероятные, взаимоисключающие. Одни говорят: «Кима настиг сердечный приступ, врач стал делать рядовую операцию, но так переволновался, что допустил ошибку и диктатор впал в кому». Другие: «Он присутствовал при запуске ракеты, нештатная ситуация, тяжёлое ранение». Третьи: «Да всё у него хорошо, просто отдыхает на вилле у моря и медитирует».
В любом случае, ситуация с «Кимом Шрёдингера» (знаменитый научный эксперимент, объект которого одновременно и жив, и мёртв — ред.) скоро разрешится. А пока — предлагаем подборку самых ярких фотографий одного из самых ярких лидеров современности. Что бы с ним ни случилось, запомним его таким.
Ким Чен Ын в детстве. Кадры из передач телевидения КНДР
Будущий лидер КНДР аплодирует своему отцу Ким Чен Иру, 2010 год. Фото ZUMAPRESS/ТАСС
C супругой Ли Соль Чжу во время посещения нового парка отдыха в Пхеньяне, июль 2012 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Проводы Ким Чен Ына после инспекции военно-морской части, 2013 г.Фото: EAST NEWS
Вождь КНДР наблюдает за испытанием новой ракеты, июнь 2014 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Офицеры службы безопасности сопровождают лимузин Ким Чен Ына во время саммита двух Корей в апреле 2018 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Безопасности вождя во время международных встреч в КНДР уделяется особое внимание.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Ким Чен Ын "дает ценные наставления агрономам" во время посещения фермы при военной части номер 1116, 2015 год. Фото: ТАСС/KCNA
Сестра Ким Е Чжон подносит ручку для записи в Книге почетных гостей в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне, 2018 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Конная прогулка на склонах священной для всех корейцев горы Пэктусан, октябрь 2019 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Историческое рукопожатие с Дональдом Трампом на границе двух корейских государств, июнь 2019 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Один из последних снимков Ким Чен Ына перед его "исчезновением": учения марта 2020 года.Фото: EAST NEWS
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