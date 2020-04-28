Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 28 апреля 2020: американцы устали от ограничений, а Олимпиаду могут отменить

По состоянию на полдень 28 апреля, в мире зафиксировано 3 миллиона 50 тысяч случаев COVID-19, 897 тысяч выздоровели, более 211 тысяч скончались. В мире задумываются о смягчении карантинных ограничений, политики подгоняют экспертов, которые ратуют за мягкий и неспешный выход из локдауна. Продолжается «гонка вакцин»: ученые разных стран едины во мнении, что их понадобится несколько — на детей и пожилых граждан они могут действовать по-разному. Более того, в спринте победит самая первая эффективная вакцина, а на длинной дистанции — самая дешевая.

США

В США из почти миллиона заболевших выздоровели 111,5 тысяч, умерло немногим более 56 тысяч человек. Госпитализировано с диагнозом COVID-19 128,7 тысяч больных. Как и везде, люди устали от изоляции дома и массово нарушают правила социальной дистанции. Толпы калифорнийцев повалили в эти выходные на немногие открытые пляжи, что заставило губернатора штата Ньюсома призвать сограждан не уничтожать достигнутые штатом успехи в борьбе с вирусом: при населении вдвое большем, чем в штате Нью-Йорк, число заразившихся в Калифорнии ниже в 20 раз, а погибших меньше в 123 раза. С приходом весны в северную часть страны проблема обостряется и в более пострадавших штатах — скука побеждает страх. В Нью-Йорке частичные послабления карантина начнутся не раньше 15 мая, заявил губернатор Куомо.

Британское правительство сообщит о планах выхода из локдауна не раньше 7 маяФото: REUTERS

Великобритания

В Оксфорде считают, что коммерческая вакцина от коронавируса может появиться уже в сентябре этого года. Эпидемиологи университетского Института Дженнера продержали шесть привитых макак резус в тяжелой зараженной среде 28 дней без всяких негативных последствий для подопытных животных. В мае начнутся испытания на шести тысячах добровольцев. В случае успеха и ускоренного одобрения регуляторами первые дозы появятся на рынке уже в начале осени.

Британские врачи исследуют возможную связь COVID-19 с болезнью Кавасаки (БК), острого системного воспаления сосудов и артерий (васкулита). БК поражает в основном детей до 9 лет, которые считаются наименее подверженными коронавирусной инфекции. Причина этого васкулита неизвестна, но территории его нетипичного распространения совпадают с тремя крупнейшими европейскими очагами COVID-19.

Британское правительство сообщит о планах выхода из локдауна не раньше 7 мая, при чем состав группы экспертов, консультирующих правительство, засекречен, чтобы оградить их от давления со стороны политиков и лоббистов.

Медицинская ассоциация Японии призывает отменить уже перенесенные на следующий год Олимпийские Игры-2020 в Токио, если к моменту их проведения — июлю 2021 года — не будет создана эффективная вакцина от коронавируса SARS-CoV-2.Фото: REUTERS

Япония

Медицинская ассоциация Японии призывает отменить уже перенесенные на следующий год Олимпийские Игры-2020 в Токио, если к моменту их проведения — июлю 2021 года — не будет создана эффективная вакцина от коронавируса SARS-CoV-2. Помимо атлетов, спортивных федераций и компаний-спонсоров, против окончательной отмены летней Олимпиады в японской столице выступает национальный оргкомитет: только местные предприниматели рискуют потерять инвестированные в глобальный спортивный слёт 10 млрд долларов.

Германия

Через неделю после того, как в стране стали постепенно открывать магазины и школы, число заражений SARS-CoV-2 несколько выросло. Если 17 апреля средний по стране показатель R0 (индекс репродукции, показывает сколько один человек может заразить других людей) составлял 0,7, то теперь он снова равен единице, сообщил на пресс-конференции во вторник эпидемиолог Лотар Вилер, президент немецкого Института Роберта Коха. Если этот показатель выше единицы, то число заболевших растет, если ниже — эпидемия идет на спад. Если неблагоприятная тенденция роста R0 продолжится, власти пересмотрят планы по ослаблению карантина.

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