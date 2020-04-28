2020-04-28T15:12:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Заражённая коронавирусом медсестра умерла на руках у мужа, не дождавшись врачей

Медики сбили ей температуру, но не стали госпитализировать. Приехав на второй вызов, они не успели спасти женщину
Ася КУЗНЕЦОВА
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Зараженная коронавирусом медсестра не дождалась врачей и умерла у мужа на рукахЗараженная коронавирусом медсестра не дождалась врачей и умерла у мужа на рукахФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Медсестра из графства Эссекс, болевшая коронавирусом, скончалась на руках у своего мужа, не дождавшись помощи медиков, сообщает Daily Mirror.

49-летний Кевин Таннер, его 51-летняя жена Лаура и их 13-летний сын Киан заболели вирусом, но у всех были симптомы гриппа. Они приняли решение самоизолироваться дома, но Кевин быстро выздоровел, а к 27 марта температура Лауры поднялась до 40 градусов. Приехавшие врачи помогли сбить жар, но госпитализировать не стали.

Большее время Лаура уже не вставала и не ела, но перед смертью ей стало чуть лучше, она даже спустилась из комнаты и занималась делами внизу.

1 апреля Лауре стало хуже. Она стала задыхаться, и пока муж Кевин вызывал скорую, дыхание становилось всё чаще и более поверхностно.

- Глаза закрывались, и я видел, как она покидает меня, - рассказывает Кевин.

Когда через 10 минут приехали врачи, они 45 минут пытались реанимировать Лауру, а после констатировали смерть.

- Я до сих пор страдаю от ночных кошмаров. Этот вирус реален и забирает жизни, - рассказал Кевин.

Ранее сайт kp.ru писал о медсестре Энджи Каннингем, которая описывала течение своей болезни в блоге и скончалась от коронавируса через несколько дней после своего дня рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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