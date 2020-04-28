Пусть планета вздохнет свободнее!

Инициаторами идеи выступили Федеральный экологический оператор (ФЭО, предприятие Госкорпорации “Росатом”) и Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева).

ФГУП “Федеральный экологический оператор” является одним из ключевых участников национального проекта «Экология». ФЭО работает сразу в двух направлениях – занимается созданием инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов и ликвидацией объектов накопленного вреда.

Как знать, быть может, стихийные бедствия и природные катаклизмы последнего времени – масштабные пожары, паводки, пандемия, резкое изменение климата, гибель большого числа видов животных - результат именно агрессивной человеческой деятельности, загрязнения окружающей среды, против которой планета взбунтовалась. Похоже, наступила пора, когда человечеству уже невозможно откладывать меры по собственному спасению. В национальном проекте «Экология» перед отраслями поставлены задачи по бережному отношению к природным ресурсам

Отрасль по переработке промышленных отходов впервые создается в России.

Комплексная система обращения с отходами I и II классов включает в себя создание государственной информационной системы по обращению с такими отходами; федеральную схему обращения с отходами I и II классов; а также создание производственно-логистической инфраструктуры.

Первое организационное онлайн совещание состоялось в начале очередной рабочей недели, 27 апреля текущего года. В нем приняли участие, кроме вышеназванных, Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. (СГТУ им. Гагарина Ю.А.), Вятский государственный университет (ВятГУ), Удмуртский государственный университет (УдГУ), Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН (УдмФИЦ УрО РАН) и компания “Русатом Гринвэй” (предприятие Госкорпорации “Росатом”).

Как заявил в своем выступлении ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга, «миссией консорциума должна стать трансформация технологического облика промышленности России для формирования экономики замкнутого цикла и использования передовых экологических технологий посредством объединения научных и экспертных компетенций.»

РХТУ им. Д.И. Менделеева — один из инициаторов консорциума.

Были определены стратегические направления деятельности консорциума:

- разработка новых технологий переработки ежегодно образующихся в промышленности отходов и рекультивация объектов накопленного вреда;

- подготовка квалифицированных кадров по целому ряду инженерных специальностей, таких, как «Природоустройство и водопользование», «Техносферная безопасность», «Экспертиза в области экологической безопасности» и др;

- экспертиза технологических решений в области переработки и формирование замкнутых циклов производства;

- популяризация и просвещение, формирование у граждан экологического сознания.

Передовые Экотехнологии – новая отрасль хозяйства?

В России впервые создаются система контроля и современные производства по переработке промышленных отходов и вовлечению их полезных компонентов в дальнейшее использование. Формировании новой отрасли потребует создания образовательных программ, подготовки специалистов высокой квалификации, научных разработок и инженерных решений. Передовые технологии помогут сохранять природные ресурсы, благодаря вовлечению в использование полезных компонентов промышленных отходов.

В числе первых задач консорциума в рамках дорожной карты было предложено подписать соглашение о совместной деятельности, проанализировать современное состояние отрасли, разработать сетевые образовательные программы в области технологий переработки промышленных отходов.

Разработка новых технологий для утилизации и переработки опасных промотходов — первостепенная задача современности, по мнению ФОЭ.

Первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов Максим Корольков ФГУП “Федеральный экологический оператор сказал: «Для решения экологических, инженерных и технологических задач необходима синергия. Нужна научная основа для создания современной системы переработки промышленных отходов в России».

Ректор ВятГУ Валентин Пугач заострил внимание собравшихся на необходимости создания экономической модели, распределении обязанностей участников консорциума, установления функциональных схем взаимодействия непосредственно между ними и региональными властями, формировании совместных образовательных программ региональных и федеральных вузов.

Ректор СГТУ им. Гагарина Ю.А. Олег Афонин отметил, что «в структуре университета есть два профильных центра – «Нанотехнологии и наноматериалы» и «Промышленная экология», и это полностью соответствует объявленным первостепенным задачам. Они смогут расширить направления своей работы в рамках консорциума».

Ректор УдГУ Галина Мерзлякова сообщила, что университет в течение многих лет ведет большую работу в сфере экологии и обращения отходов, реализуя проекты по восстановлению земель, нарушенных хранением отходов, и готов подключится к работе консорциума.

Директор УдмФИЦ УрО РАН Михаил Альес считает важным создание специализированных исследовательских лабораторий в регионах расположения будущих экотехнопарков и экспертных научно-инженерных групп для инвентаризации отходов на промышленных предприятиях.

Российскими учеными могут быть применены и доработаны лучшие мировые разработки в сфере рециклинга.

Моделирование, прогнозирование и контроль в сфере обращения с отходами I-II классов, оптимизации логистических потоков будет строиться на современном программном обеспечении.

Новая отрасль будет остро нуждаться в инженерах, технологах, химиках, экологах – всех этих высококвалифицированных специалистов нужно готовить прямо сейчас.