WP: Спецслужбы США изначально отвергали искусственное происхождение коронавируса

Риск трансформации коронавирусной инфекции из региональной вспышки в мировую пандемию понимали еще в начале этого года практически во всех странах. Американские спецслужбы подготовили более 12 секретных докладов на эту тему в январе и феврале, но президент США Дональд Трамп упорно отказывался воспринимать опасность эпидемии всерьез. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

Первые предупреждения о вспышке заболеваемости новым неизвестным вирусом в китайском городе Ухань появились в президентском докладе в начале января. Тогда же сотрудники американских спецслужб утверждали, что китайское правительство предпринимает усилия, чтобы скрыть все детали происходящего в КНР. В последующие недели службы разведки США выделили дополнительные ресурсы для отслеживания распространения коронавируса. В ЦРУ к этой работе были привлечены агентурные центры в Китае, Европе и Латинской Америке, а также отделы, занимающиеся анализом международных угроз здоровью населения.

Первые сведения о вспышке коронавирусной инфекции были фрагментарными. В них не говорились о потенциальной угрозе для Соединенных Штатов. Американские спецслужбы, ссылаясь на научные заключения, отвергли идею, что вирус был изобретен специально. Но при этом изучали возможность несчастного случая, в результате которого патоген вырвался из Института вирусологии Уханя, где проводились многочисленные испытания над различными коронавирусами.

На данный момент в США от COVID-19 скончались более 55 тысяч человек.Фото: REUTERS

Затем предупреждения о надвигающейся эпидемии коронавируса стали постоянно включать в сводки ежедневного секретного доклада, который готовили для президента. В течение нескольких недель президенту сообщали, что Китай скрывает информацию о заразности инфекции и реальном числе умерших. Но Трамп отнесся к этим предупреждениям халатно. Ему не хватало терпения даже выслушать докладчика до конца, который лично отчитываются перед главой государства 2-3 раза в неделю, отмечают источники. Отсутствие должного внимания со стороны президента к этой проблеме привело к тому, что была упущена возможность сдержать эпидемию в самом начале, отмечают американские эксперты в области здравоохранения. На данный момент в США от COVID-19 скончались более 55 тысяч человек.

Первый серьезный шаг, предпринятый Трампом - ограничение сообщения между Китаем и США в конце января. Тогда тема коронавируса стала фактически № 1 в ежедневных сводках президента. Затем всю первую половину февраля американский лидер публично насмехался над угрозой эпидемии, а его администрация так и не подготовила план действий на случай введения тотального карантина в стране и не нарастила закупку защитного оборудования и тест-систем для диагностирования COVID-19.

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