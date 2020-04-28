2020-04-28T15:40:32+03:00
Коронавирус Covid-19

WP: Спецслужбы США изначально отвергали искусственное происхождение коронавируса

Дональда Трампа предупреждали об опасности пандемии COVID-19 еще в начале года
Мария БЕРК
Поделиться:
Дональда Трампа предупреждали об опасности пандемии COVID-19 еще в начале годаДональда Трампа предупреждали об опасности пандемии COVID-19 еще в начале годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Риск трансформации коронавирусной инфекции из региональной вспышки в мировую пандемию понимали еще в начале этого года практически во всех странах. Американские спецслужбы подготовили более 12 секретных докладов на эту тему в январе и феврале, но президент США Дональд Трамп упорно отказывался воспринимать опасность эпидемии всерьез. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

Первые предупреждения о вспышке заболеваемости новым неизвестным вирусом в китайском городе Ухань появились в президентском докладе в начале января. Тогда же сотрудники американских спецслужб утверждали, что китайское правительство предпринимает усилия, чтобы скрыть все детали происходящего в КНР. В последующие недели службы разведки США выделили дополнительные ресурсы для отслеживания распространения коронавируса. В ЦРУ к этой работе были привлечены агентурные центры в Китае, Европе и Латинской Америке, а также отделы, занимающиеся анализом международных угроз здоровью населения.

Первые сведения о вспышке коронавирусной инфекции были фрагментарными. В них не говорились о потенциальной угрозе для Соединенных Штатов. Американские спецслужбы, ссылаясь на научные заключения, отвергли идею, что вирус был изобретен специально. Но при этом изучали возможность несчастного случая, в результате которого патоген вырвался из Института вирусологии Уханя, где проводились многочисленные испытания над различными коронавирусами.

На данный момент в США от COVID-19 скончались более 55 тысяч человек. Фото: REUTERS

На данный момент в США от COVID-19 скончались более 55 тысяч человек.Фото: REUTERS

Затем предупреждения о надвигающейся эпидемии коронавируса стали постоянно включать в сводки ежедневного секретного доклада, который готовили для президента. В течение нескольких недель президенту сообщали, что Китай скрывает информацию о заразности инфекции и реальном числе умерших. Но Трамп отнесся к этим предупреждениям халатно. Ему не хватало терпения даже выслушать докладчика до конца, который лично отчитываются перед главой государства 2-3 раза в неделю, отмечают источники. Отсутствие должного внимания со стороны президента к этой проблеме привело к тому, что была упущена возможность сдержать эпидемию в самом начале, отмечают американские эксперты в области здравоохранения. На данный момент в США от COVID-19 скончались более 55 тысяч человек.

Первый серьезный шаг, предпринятый Трампом - ограничение сообщения между Китаем и США в конце января. Тогда тема коронавируса стала фактически № 1 в ежедневных сводках президента. Затем всю первую половину февраля американский лидер публично насмехался над угрозой эпидемии, а его администрация так и не подготовила план действий на случай введения тотального карантина в стране и не нарастила закупку защитного оборудования и тест-систем для диагностирования COVID-19.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сначала подумал, что просто переутомился»: врач из центра имени Вредена рассказал, что чувствует человек, инфицированный коронавирусом

По словам Дмитрия Пташникова, в отделении которого не осталось здоровых сотрудников, врачи загодя начали принимать противовирусные. Но это не помогло (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Врач рассказал, для кого коронавирус опаснее всего
На складах в Щербинке крупный пожар тушат с помощью вертолетов
В Нидерландах оставили для туристов необычное послание на цветочном поле
Профессор оценил перспективы лечения коронавируса гелиево-кислородной смесью
В России стали производить меньше круп
В Генпрокуратуре признали фейком статью о платном лечении пациентов с коронавирусом
Эксперт ЦБ посоветовала, как жить безработным и людям с малыми доходами
Минздрав раскрыл, как дети в России заражаются коронавирусом
Медики заявили о риске поражения мозга из-за коронавируса
Праздничные артиллерийские салюты состоятся в Москве 9 мая несмотря на отмену Парада Победы
В Австралии начнутся испытания китайской вакцины от коронавируса
Песенный марафон ПФО «Наш День Победы»: следующим участником масштабной акции станет Самарская область
Минздрав включил терапию гелием в рекомендации по лечению COVID-19
Правительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьером
Приближающийся к Земле астероид не опасен для планеты
Следы коронавируса нашли в городской канализации
Молодые специалисты легче других переживают сложную ситуацию на рынке труда
Минздрав расширил список возможных лекарств от коронавируса
В Москве в три раза выросло число киберпреступлений
Путин поручил создать график разработки вакцин от коронавируса
Университет Хопкинса оценил уровень смертности от коронавируса в России
Российские ученые создали тест-полоску для быстрой диагностики коронавируса
Ученые: летящий к Земле астероид опаснее коронавируса
Обращение Владимира Путина по коронавирусу 28 апреля 2020: у президента запланировано "большое выступление"
Билл Гейтс рассказал, когда мир вернётся к нормальной жизни
В Вологодской области вводят электронные пропуска для въезда в регион