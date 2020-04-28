Башкирия предложила инвесторам «бизнес под ключ»

28 апреля в рамках Первого международного онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» аудитории в несколько миллионов человек была представлена уникальная модель взаимодействия инвесторов и Правительства Республики Башкортостан – универсальный инвестиционный маркетплейс. Как отметил первый вице-премьер Правительства РБ Андрей Назаров, «в итоге проекта потенциальный инвестор получает практически готовый бизнес – от него требуются только вложения». Презентация стала финальной точкой трансляции пленарной сессии «Новая реальность: государство и глобальные вызовы», которую демонстрировали 8 федеральных и 2 международных СМИ.

«Сейчас, когда все понимают, что максимальную устойчивость демонстрирует экономический сектор, близкий к государству, Правительство Республики Башкортостан готово протянуть инвесторам руку и предложить сотрудничество на беспрецедентных условиях», - заявил Андрей Назаров в ходе презентации инвестиционного потенциала региона.

Что касается маркетплейса, то его легче всего продемонстрировать в виде виртуального кейса.

«Мы берем месторождение где-нибудь в Баймакском районе, оцениваем его перспективность и формируем примерные бизнес-план и бизнес-модель. Понимаем, что часть необходимых специалистов имеется в городе Сибае, а недостающую часть можно подготовить на базе Сибайского многопрофильного профессионального колледжа и Магнитогорского государственного технического университета. Заключаем предварительные соглашения с этими учебными заведениями. Оцениваем инфраструктуру и закладываем в РАИП необходимое строительство дорог и инженерных коммуникаций. Заключаем предварительные рамочные соглашения с поставщиками строительных материалов и оборудования и, при необходимости, с потребителями. Готовый пакет выставляем на маркетплейсе. И потенциальный инвестор получает практически готовый проект для инвестирования», - говорит первый вице-премьер Правительства РБ Андрей Назаров.

Маркетплейс будет концентрировать большинство необходимых для инвестора сервисов и своевременно обеспечивать инвестора не просто набором документов, но и набором бизнес-услуг.

«Мы готовы предоставить инвесторам условия развивать и развиваться на ресурсах, которыми располагает республика, - сказал первый вице-премьер Правительства РБ. - Это 1300 разных месторождений, которые находятся на государственном балансе. Около двухсот месторождений нефти, 15 месторождений меди, 20 месторождений железа, 50 месторождений золота и ещё десятки месторождений других руд – цинка, бокситов, свинца, кадмия. Есть и сырье для химической промышленности, и руды, из которых можно производить минеральные удобрения. А в десяти угольных месторождениях содержится около полумиллиарда тонн угля».

Другой природный ресурс – сельскохозяйственные земли. Их площадь в республике - более 7 млн га. Это больше половины всей территории региона и 3% сельхозземель Российской Федерации. Республика производит в год более 3 млн тонн зерна и является лидером по поголовью крупного рогатого скота, производству говядины, молока и овощей.

Отдельно была отмечена важность «рукотворных» ресурсов. Так, в 2019 году промышленность Башкирии выросла на 4,2% – это самый высокий темп роста среди регионов России. «Мы находимся на 7 месте по численности жителей, а о качестве подготовки трудовых ресурсов говорит то, что по количеству заявок на изобретения Башкирия стабильно входит в первую десятку регионов РФ», – отметил Андрей Назаров.

- Это говорит о том, что любой инвестор, создающий предприятие на территории республики, сможет найти всё, что ему нужно, по соседству. И он не попадёт в зависимость от глобальных логистических и технологических цепочек, которые так легко рвутся, стоит какому-нибудь гурману съесть летучую мышь», – резюмировал он.

Первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» проходит в интерактивном формате на базе уникальной платформы bashkiria-live.com. На мероприятие зарегистрировано порядка 10 000 участников из России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Японии, КНР, Саудовской Аравии, Турции, Швеции, Мексики и других стран. Освещают деятельность форума 20 международных и федеральных информационных СМИ, 10 из которых транслируют мероприятие в прямом эфире; в том числе на Россию и Европу (телеканал RT) и арабский мир (крупнейший пан-арабский телеканала Аль-Маядин).