Шоу «Танцы со звездами» ломает людей: у Летучей треснуло ребро, Варнава растянула связки, Мороз рыдала после вылета

Что может быть проще, чем танцы? Вышел под музыку — подрыгал ногами, потряс туловищем, получил удовольствие. Танцы — это то, чем завершается почти любой праздник. Веселая кульминация торжества. Но в телевизионной мире все чуть иначе. Так, развлекательное шоу «Танцы со звездами», где знаменитые танцоры учат плясать знаменитых актеров, обернулось серьезными травмами для участников — физическими и психологическими.

Елена Летучая

В проекте ведущая интернет-шоу «Летучий надзор. Без цензуры» выступала вместе с Владом Квартиным — танцором и хореографом, живущим с Лос-Анджелесе. И вроде бы ничего не предвещало беды. Но во время одного из выпусков Елена вдруг почувствовала дискомфорт в боку и обратилась ко врачам проекта. Осмотр и снимок показали, что продолжать участие в шоу больше нельзя. Выяснилось, что ведущая записала один эфир с травмой.

- К сожалению, сегодня танца не будет, - объяснила Летучая накануне эфира. - Мы только что узнали, что у меня серьезная травма - перелом десятого ребра, которая не позволяет дальше танцевать. Я думала, что это ушиб, и румбу мы танцевали с переломом на обезболивающих. Мы всю неделю готовили на сегодня танец, убрали все сложные поддержки, но врач сказала, что все равно нельзя. И я вчера плакала - было так обидно, мы очень старались.

Как случилось повреждение, не раскрывается. В настоящий момент Елена ходит с фиксирующей опоясывающей повязкой. Время заживания при такой травме зависит во многом от способностей организма, но месяц минимум ведущей пропустить придется. При этом организаторы шоу не исключают, что Летучая может вернуться в проект.

Екатерина Варнава

kativarnava С пятницей, дамы и господа

Еще одна телеведущая и участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава, танцующая в проекте вместе с Денисом Тагинецвым, поскользнулась на ровном месте. Даже не во время исполнения одного из элементов танца — и растянула связки. Лечить такую травму практически нельзя, это все равно что жвачку растянуть и ждать, пока она вернется в исходное положение, так что Екатерина лишь исключила физические нагрузки, и ей якобы наложили гипс (никаких фотоподтверждений этому до сих пор нет).

Выздоровление может усугубить героизм Варнавы, которая вышла на паркет «Танцев со звездами» с травмой, как и Летучая.

Выздоровление может усугубить героизм Варнавы

Актриса знала, что травмирована, однако отказываться от эфира не хотела, поэтому стоически отработала номер, «провисев на Денисе», как сама призналась. Судья проекта Николай Цискаридзе, знавший о болях Екатерины, даже немного прослезился, представив, что ей пришлось испытать.

Кстати, это не первая танцевальное повреждение Варнавы — в детстве она всерьез занималась танцами, но в 12 лет получила тяжелую травму со смещением позвоночных дисков, после чего завершила тренировки.

Дарья Мороз

Пара набрала меньше всего балловФото: Телеканал "Россия"

Звезда МХТ им. Чехова и сериала «Содержанки» Дарья Мороз не падала на ровном месте и не ломала ребер в прыжке. Зато психику актрисы проект слегка травмировал. Дарья с партнером Святославом Герасимовым выбыли по итогам зрительского голосования — проект «Танцы со звездами» предполагает соревнование. Пара набрала меньше всего баллов.

Однако сами же зрители, исключившие актрису, в соцсетях шоу подняли волну негодования и потребовали вернуть Мороз. Звучит странно, но это так.

Ведущий проекта Андрей Малахов во время одного из выпусков «Прямого эфира» открыл голосование за возвращение Дарьи со Святославом — 97,7% зрителей проголосовали «за».

Мороз поблагодарила всех за поддержку и призналась, что пережить скоропостижный уход из шоу было непросто.

- Было очень обидно, очень грустно, - рассказала актриса. - Может иногда показаться, что я внешне очень строгая и сдержанная, но в такие моменты сложно держать лицо. После шоу я много ревела, но взяла себя в руки. Мы потом полночи сидели с группой проекта, моим партнером и разговаривали, обсуждали эту ситуацию. Меня потрясло, что все участники меня поддержали.

«Танцы со звездами», Россия 1, воскресенье, 17.30