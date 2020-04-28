2020-04-28T17:12:01+03:00
Звезды

Шоу «Танцы со звездами» ломает людей: у Летучей треснуло ребро, Варнава растянула связки, Мороз рыдала после вылета

Легкий и веселый телепроект обернулся для некоторых участников настоящей драмой
Константин ГЛЫБА
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Екатерина Варнава танцует в проекте вместе с Денисом ТагинецвымЕкатерина Варнава танцует в проекте вместе с Денисом ТагинецвымФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Что может быть проще, чем танцы? Вышел под музыку — подрыгал ногами, потряс туловищем, получил удовольствие. Танцы — это то, чем завершается почти любой праздник. Веселая кульминация торжества. Но в телевизионной мире все чуть иначе. Так, развлекательное шоу «Танцы со звездами», где знаменитые танцоры учат плясать знаменитых актеров, обернулось серьезными травмами для участников — физическими и психологическими.

Елена Летучая

В проекте ведущая интернет-шоу «Летучий надзор. Без цензуры» выступала вместе с Владом Квартиным — танцором и хореографом, живущим с Лос-Анджелесе. И вроде бы ничего не предвещало беды. Но во время одного из выпусков Елена вдруг почувствовала дискомфорт в боку и обратилась ко врачам проекта. Осмотр и снимок показали, что продолжать участие в шоу больше нельзя. Выяснилось, что ведущая записала один эфир с травмой.

- К сожалению, сегодня танца не будет, - объяснила Летучая накануне эфира. - Мы только что узнали, что у меня серьезная травма - перелом десятого ребра, которая не позволяет дальше танцевать. Я думала, что это ушиб, и румбу мы танцевали с переломом на обезболивающих. Мы всю неделю готовили на сегодня танец, убрали все сложные поддержки, но врач сказала, что все равно нельзя. И я вчера плакала - было так обидно, мы очень старались.

Как случилось повреждение, не раскрывается. В настоящий момент Елена ходит с фиксирующей опоясывающей повязкой. Время заживания при такой травме зависит во многом от способностей организма, но месяц минимум ведущей пропустить придется. При этом организаторы шоу не исключают, что Летучая может вернуться в проект.

Екатерина Варнава

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С пятницей, дамы и господа
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Еще одна телеведущая и участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава, танцующая в проекте вместе с Денисом Тагинецвым, поскользнулась на ровном месте. Даже не во время исполнения одного из элементов танца — и растянула связки. Лечить такую травму практически нельзя, это все равно что жвачку растянуть и ждать, пока она вернется в исходное положение, так что Екатерина лишь исключила физические нагрузки, и ей якобы наложили гипс (никаких фотоподтверждений этому до сих пор нет).

Выздоровление может усугубить героизм Варнавы, которая вышла на паркет «Танцев со звездами» с травмой, как и Летучая.

Выздоровление может усугубить героизм Варнавы

Выздоровление может усугубить героизм Варнавы

Актриса знала, что травмирована, однако отказываться от эфира не хотела, поэтому стоически отработала номер, «провисев на Денисе», как сама призналась. Судья проекта Николай Цискаридзе, знавший о болях Екатерины, даже немного прослезился, представив, что ей пришлось испытать.

Кстати, это не первая танцевальное повреждение Варнавы — в детстве она всерьез занималась танцами, но в 12 лет получила тяжелую травму со смещением позвоночных дисков, после чего завершила тренировки.

Дарья Мороз

Пара набрала меньше всего баллов Фото: Телеканал "Россия"

Пара набрала меньше всего балловФото: Телеканал "Россия"

Звезда МХТ им. Чехова и сериала «Содержанки» Дарья Мороз не падала на ровном месте и не ломала ребер в прыжке. Зато психику актрисы проект слегка травмировал. Дарья с партнером Святославом Герасимовым выбыли по итогам зрительского голосования — проект «Танцы со звездами» предполагает соревнование. Пара набрала меньше всего баллов.

Однако сами же зрители, исключившие актрису, в соцсетях шоу подняли волну негодования и потребовали вернуть Мороз. Звучит странно, но это так.

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mua
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Ведущий проекта Андрей Малахов во время одного из выпусков «Прямого эфира» открыл голосование за возвращение Дарьи со Святославом — 97,7% зрителей проголосовали «за».

Мороз поблагодарила всех за поддержку и призналась, что пережить скоропостижный уход из шоу было непросто.

- Было очень обидно, очень грустно, - рассказала актриса. - Может иногда показаться, что я внешне очень строгая и сдержанная, но в такие моменты сложно держать лицо. После шоу я много ревела, но взяла себя в руки. Мы потом полночи сидели с группой проекта, моим партнером и разговаривали, обсуждали эту ситуацию. Меня потрясло, что все участники меня поддержали.

«Танцы со звездами», Россия 1, воскресенье, 17.30

ИСТОЧНИК KP.RU

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