Едем в Сочи и в КавМинВоды восстанавливать здоровье после коронавирусной пандемии!

К тому же добавилась нестабильная экономическая обстановка, пугающие новости, карантинные меры... Очевидно, что многие факторы периода пандемии поспособствуют развитию заболеваний на почве стрессов, обострению уже имеющихся хронических заболеваний. И тот факт, что после окончания периода борьбы с коронавирусом, многие люди иначе посмотрят на заботу о своем здоровье, признается многими медицинскими специалистами.

Бальнеологический курорт «Мацеста» в городе Сочи уже более 118 лет заботится о здоровье людей со всего мира. Добываемые на глубине более 2 км лечебные сероводородные воды великолепно укрепляют иммунитет и нормализуют деятельность всех систем организма!

Целебные мацестинские воды позволяют успешно лечить самые сложные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой и нервной системой, кожными покровами, органами дыхания, а также высокоэффективны в лечении гинекологических заболеваний и даже бесплодия.

А добавив к целебному действию мацестинской бальнеотерапии мягкий субтропический сочинский климат, купание в теплом море, солнечные ванны, - и вот он рецепт полноценной качественной реабилитации организма, да и нашего человеческого сознания.

На курорте «Мацеста» проживать нельзя, сюда приезжают только за получением уникальных целебных процедур на основе мацестинской воды, которая в свою очередь не поддается транспортировке, ведь все полезные свойства Мацесты активны в течении 15 минут после поднятия воды из недр.

Все основные сочинские санатории давно и успешно сотрудничают с «Мацестой» по системе «все включено»: курс бальнеолечения на «Мацесте», 3-х разовое питание, проживание в комфортабельных номерах, дополнительные процедуры на базе санатория и развлекательная программа - все это одинаково хорошо подходит как взрослым, так и детям. Некоторые санатории, такие как «Металлург» и «Адлеркурорт» дополнительно включают еще и трансфер на курорт Мацеста и обратно для принятия процедур.

«По распоряжению властей санатории и курорты Сочи, приостановили продажу путевок до 1 июня, но это не значит, что мы совсем закрылись. Мы все перешли в фазу активной онлайн-деятельности!

На нашем сайте www.matsesta.info действует сервис онлайн-общения с нашими врачами, а в социальных сетях мы регулярно проводим прямые эфиры, которые собирают сотни зрителей со всей страны. Мы открыто делимся полезной для здоровья информацией, раскрываем тайны истории нашего курорта, и даже разыгрываем бесплатное лечение!» - говорит Елена Валерьевна Даутова – генеральный директор Бальнеологического курорта «Мацеста».

«Берегите себя!» - как часто в последнее время мы говорим это друг другу, пандемия показала человечеству, как важно беречь себя и свое здоровье, а также проявлять заботу о наших родных и близких, о людях пожилого возраста.

В настоящее время, с учетом сложившейся ситуации, так же все санаторно-курортные учреждения Кавказских Минеральных Вод, до 1 июня текущего года приостановили свою деятельность.

Регион Кавказских Минеральных вод - уникальное место, где сочетание природно- климатических факторов и бальнеологических ресурсов позволяет ежегодно оздоравливать более миллиона гостей курортов. Сила гор, кристально чистый воздух, разные минеральные источники, радонотерапия, грязелечение и окружающая природа дает возможность настроиться на позитивную волну и отвлечься от негативных мыслей.

Одни только радоновые ванны Пятигорска существенно укрепляют иммунитет и улучшают состояние человека, воздействуя на центральную нервную систему, кожу и легкие. Радон является противовоспалительным, обезболивающим, иммуномодулирующим и успокаивающим средством.

По словам заместителя директора-главного врача по коммерческой деятельности санатория «им. Лермонтова» Бондаренко Анны Алексеевны: «На сегодняшний день, в нашем старейшем санатории «им. Лермонтова», который уже 92 года принимает отдыхающих в городе Пятигорске, открыто бронирование санаторно-курортных и оздоровительных путёвок на лето и осень. Большее количество гостей, перенесли даты заездов именно на эти периоды. Мы будем максимально способствовать большему количеству людей укрепить ослабленный иммунитет, восстановить нервную систему и поправить свое здоровье после перенесенного стресса. Для всех гостей санатория в подарок будет организована обзорная экскурсия по Пятигорску.»

В свою очередь, это время вынужденного простоя высококвалифицированный медицинский персонал постарался максимально использовать для дальнейшего развития и совершенствования лечебно-диагностической базы здравниц, во благо отдыхающих.

Например, в популярном городе Кисловодске, где раскинут красивейший рукотворный курортный парк с долиной роз, где протекает знаменитая минеральная вода «Нарзан», который славиться своим лечением сердечно-сосудистой и нервной систем, а также органов дыхания - «Санаторий «Москва», известная кардиологическая здравница с многолетним опытом работы, активно занимающаяся оздоровлением отдыхающих с 1952 года – подготовила ряд новых лечебных программах к новому сезону.

Директор-главный врач санатория «Москва» Герман Сергеевич Шаклеин рассказал о них: «Мы подготовили 3 интересные новые лечебные специализированные программы для скорейшего восстановления организма после периода длительной самоизоляции, сопровождавшейся гиподинамией и эмоциональным спадом».

Программа «Душевное спокойствие» поможет нашим отдыхающим в кратчайшие сроки восстановить эмоциональное состояние, максимально быстро вернуться к своему привычному образу жизни, научиться полноценно радоваться жизни и излучать успех и благополучие. А заслуженный врач РФ, врач-психотерапевт с многолетним стажем, поможет каждому вернуть радость прежней жизни.

Программа «Детокс-очищение» способна максимально быстро освободить организм от шлаков и токсинов, нормализовать и сбалансировать питание человека, а также избавить его от лишнего веса. Процесс очищения проходит под наблюдением врача-диетолога, с индивидуальным подбором диетического питания.

Программа «Здоровые суставы» направлена на быстрое восстановление нарушенных функций движения в суставах и позвоночнике. Она поможет справиться с гиподинамией, которая, увы, стала следствием самоизоляции наших соотечественников. Врач лечебной физкультуры грамотно подберет индивидуальную программу физических нагрузок. Скандинавская ходьба, как одна из лечебных процедур, активно нагружает верхний и нижний плечевой пояс, что способствует выведению молочной кислоты из мышц, длительно бездействующих. Плавание в бассейне, авкааэробика и гидрокомплекс способны быстро восстановить нарушенные функции организма.

Здравницы и курорты Сочи и КавМинВод готовы к новому сезону и ожидают официальных старт к открытию своих дверей, ведь сотрудники здравниц с открытым сердцем готовы дарить всем отдыхающим здоровье вновь и вновь.