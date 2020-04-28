2020-04-28T18:10:34+03:00
Общество

Медведев призвал членов «Единой России» перечислить месячную зарплату на помощь врачам и школьникам

Средства пойдут на покупку средств защиты для медиков и компьютеров детям из нуждающихся семей
Ксения БОГДАНОВА
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Глава «Единой России» Дмитрий Медведев обратился к своим коллегам по партии с предложением направить месячный заработок на помощь медикам и школьникам из малообеспеченных семей. Собранные деньги пойдут, в первую очередь, на приобретение средств индивидуальной защиты для персонала больниц и компьютерной техники детям, чьи родители не могут позволить себе купить гаджеты для дистанционного обучения.

Во время онлайн-заседания президиума генсовета «Единой России» Медведев поблагодарил своих коллег по партии за личный вклад в борьбу с пандемией, но отметил, что в этой сложной ситуации необходимо удвоить совместные усилия.

- Я сегодня обращаюсь ко всем нашим депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации, парламентариям в регионах, ко всем однопартийцам, у которых есть соответствующие возможности. И призываю вас направить на уплату членских взносов месячную заработную плату, - сообщил председатель «Единой России».

Дмитрий Медведев рассказал, что компьютерная техника для школьников будет приобретаться в рамках акции «Помоги учиться дома». Совместный проект «Единой России», Министерства просвещения РФ и Агентства стратегических инициатив уже привлек к себе немало сторонников. Гаджеты для детей из малообеспеченных семей отправят в регионы, которым, по данным Минздрава, больше всего необходима поддержка - в Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую, Смоленскую, Тверскую, Новгородскую, Пензенскую, и другие области. С момента старта акции «Помоги учиться дома» (она была объявлена 13 апреля) школьникам по всей России уже передали более 50 тысяч компьютеров и планшетов. Львиную долю гаджетов получили дети из сельской местности.

«Единая Россия» уже больше месяца выделяет средства на борьбу с пандемией COVID-19. Деньги на это были изысканы, в первую очередь, за счет сокращения управленческих трат и расходов на выборы в Госдуму. Сэкономленные средства отправляют на поддержку медикам и волонтерам, помогающим пенсионерам и одиноким людям во время режима самоизоляции. Например, в рамках акции #CпасибоВрачам было приобретено более 200 машины для больниц разных регионов страны. Благодаря этим автомобилям медики теперь могут быстрее приезжать к пациентам или добираться с работы домой. Кроме того, партия закупила и направила в регионы несколько миллионов медицинских масок, антисептиков и других средств индивидуальной защиты.

Члены «Единой России» уже не раз собирали личные средства для помощи врачам и добровольцам. Так, во Владимирской области местные депутаты потратили более 5 миллионов рублей на покупку 1300 защитных костюмов — их передали врачам инфекционных больниц. А в Дагестане депутаты от «Единой России» купили для местной больницы запас антисептиков, обеззараживающих препаратов и лекарств. Единороссы из Татарстана собрали деньги для поддержки волонтерских центров.

- «Единая Россия» будет продолжать эту работу столько, сколько необходимо, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - И чтобы она была еще более эффективной, важно использовать все возможности партии.

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