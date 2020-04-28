Продление нерабочих дней в Москве до 11 мая 2020: Собянин объявил о новых сроках самоизоляции

Сергей Собянин считает правильным решение Президента России о продлении нерабочих дней до 11 мая.

Мэр Москвы сегодня доложил Владимиру Путину о работе в столице по борьбе с коронавирусом.

«Мы видим по стране и Москве, что динамика за последнее время стала ниже почти в два раза, но она все равно сохраняется. По Москве число госпитализаций выросло на 70%. При этом 50-70% людей, находящихся на ковидных койках (в стационарах, - Авт.) пока еще не имеют подтвержденного диагноза, ожидают результатов».

Собянин напомнил, что в Москве для выявления коронавируса также активно задействована компьютерная томография.

«У нас работают 45 центров ковидных, там 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без остановки работают аппараты КТ».

Собянин сообщил, что с завтрашнего дня к системе обработки рентгеновских снимков для выявления коронавирусной инфекции подключат систему искусственного интеллекта - аналогичная существует в Москве для определения онкологических заболеваний.

Мэр Москвы отметил, что в группе особого риска находится весь Центральный Федеральный округ.

«Считаю, что в Москве нужно продлевать режим самоизоляции».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775969" frameborder="0"></iframe> Собянин: В Москве и Московском регионе нужно продолжать режим самоизоляции.

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