"Вешу, как в 10-м классе!": Мария Порошина похудела на 6 кг за две недели

Актриса Мария Порошина в последнее время заметно похорошела. Глядя на 46-летнюю артистку сложно поверить в то, что она мама пятерых детей, младший из которых родился в январе 2020 года. Недавно красавица призналась, что сейчас весит столько же, сколько в десятом классе.

Мария Порошина за две недели похудела на шесть килограммов. Актриса говорит, что вес уходит благодаря ее участию в шоу "Танцы со звездами". "Недостатки фигуры просто исчезают благодаря большой физической нагрузке. Это не значит, что и дальше буду в таком же темпе терять вес", - говорит актриса.

При этом она надеется, что сможет еще сбросить несколько килограммов. "В любом случае то, что у меня набралось во время беременности и после родов, ушло. Сейчас вешу столько же, сколько в 10-м классе. Еще минус пару килограммов, и у меня будет самое комфортное для меня состояние", - цитирует ее "7 Дней".

Актриса призналась, что давно мечтала танцевать. Первый раз ее пригласили в "Танцы со звездами", когда она носила под сердцем дочку Глашу. "Так что тогда не сложилось. Потом в проекте был перерыв. А сейчас «Танцы...» возобновились, и меня снова пригласили", - призналась Мария.

По ее словам, она очень волновалась перед тем, как дать согласие на участие в шоу. Но приняла этот вызов рази своих детей. "У меня их пятеро. Все это делается для них и ради них. Поэтому я пошла танцевать. Не все получается, но я старалась", - рассказывала актриса. В браке с актером Ильей Древновым она родила троих дочерей - Серафиму, Аграфену и Глафиру. От первого мужа Гоши Куценко у нее есть дочь Полина. А в январе 2020 года у артистки появился на свет долгожданный сын Андрей. Имя отца мальчика она не афиширует.