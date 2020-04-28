Патриотический проект «Домашний фотоальбом «Твоя Победа» поможет увековечить память об участниках Великой Отечественной войны

На сайте https://album.may9.ru любой желающий может разместить фотографии родственника и рассказать историю его жизненного пути в период Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война длилась почти четыре года. Но чем больше времени проходит с ее окончания,, тем сильнее стирается память о том, какой ценой досталась Победа. Домашний фотоальбом «Твоя Победа» — это мультимедийный архив, основной целью которого является сохранение исторической памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Благодаря ему пользователи смогут поделиться снимками, которые раньше хранились только на страницах домашних альбомов.

Чтобы загрузить фотографии и истории в домашний фотоальбом «Твоя Победа», достаточно заполнить простую форму на сайте https://album.may9.ru/ или в специальном разделе официального сайта празднования https://may9.ru/victory/photo-album/. Оцифрованные снимки попадут в базу данных и после проверки модераторами станут доступны для всех посетителей ресурса.

Благодаря простой и понятной навигации сайта https://album.may9.ru/ любой пользователь сможет с лёгкостью сориентироваться в большом архиве фотографий. Кроме того, для удобства созданы фильтры по ключевым словам, годам и местам съёмки. Данная акция сделает возможным создание виртуальной книги памяти под названием «Твоя Победа».