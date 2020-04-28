2020-04-28T20:00:28+03:00
Коронавирус Covid-19

План выхода из режима самоизоляции в Москве: когда будет подготовлен и начнет действовать

Как будет проходить постепенное снятие ограничений в Москве и каким будет план выхода из режима самоизоляции
Андрей АБРАМОВ
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В плане выхода из режима самоизоляции в Москве обязательно будут меры поддержки бизнеса и гражданВ плане выхода из режима самоизоляции в Москве обязательно будут меры поддержки бизнеса и гражданФото: Михаил ФРОЛОВ
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28 апреля Владимир Путин провел совещание с главами регионов и руководителями ключевых ведомств, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Президент дал поручение Правительству в срок до 5 мая подготовить план выхода из режима самоизоляции. Реализовать его предстоит в несколько этапов.

Когда план будет представлен, его передадут во все регионы. Москва исключением не станет. Учитывая, наибольший процент заболевших в стране и сосредоточение экономической активности, план выхода из карантина в столице необходим. Президент также определил, что в смягчение режима самоизоляции можно начинать с 12 мая. Однако руководство Москвы само должно определить степень необходимых послаблений.

— Мы видим, что по Москве по сравнению с предыдущими неделями, динамика стала намного ниже, она практически снизилась в два раза. Но при этом динамика сохраняется, она очень серьезная. Увеличение больных по Москве на 70% — около 20 тысяч больных, — сообщил мэр Сергей Собянин во время совещания.

Также глава города подчеркнул, что в Москве нужно продолжать режим самоизоляции также строго, как было до этого, исходя из непростой ситуации, которая складывается.

В плане выхода из режима самоизоляции в Москве обязательно будут меры поддержки бизнеса и граждан. На федеральном уровне этот вопрос проработает Правительство и представители бизнеса. А уже главы регионов адаптируют их к своим условиям.

Очевидно, что план выхода из режима самоизоляции в Москве будет подготовлен в первой декаде мая, а затем начнет действовать, согласно прописанным в нем срокам.

Собянин: В Москве и Московском регионе нужно продолжать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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