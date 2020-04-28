ДОМ.РФ выкупит у застройщиков квартиры на 150 миллиардов рублей

ДОМ.РФ начнет напрямую выкупать у застройщиков квартиры в домах, относящихся к стандартному жилью, — на эти цели будет направлено 150 миллиардов рублей собственных средств компании. Из них 50 миллиардов будут обеспечены государственными гарантиями, предоставленными Минфином в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина.

Выкуп квартир у застройщиков — одна из мер, озвученных по итогам апрельского совещания у президента по мерам поддержки строительной отрасли. Наряду с субсидированием ставок по ипотеке и по банковским кредитам для строительных и девелоперских компаний, эта мера должна помочь не допустить замораживания строек и появления новых «обманутых дольщиков». Выкупленные квартиры граждане потом смогут приобрести, например, в рамках льготных ипотечных программ. Либо они будут использоваться в рамках государственных социальных программ.

Предполагается, что ДОМ.РФ будет выкупать у застройщиков квартиры при условии, что дома должны быть введены до 30 июня 2021 года. По оценкам компании, может быть выкуплено до 3 миллионов квадратных метров.

-Меры поддержки будут носить федеральный масштаб, они коснутся строительных компаний, которые испытывают трудности, в разных субъектах Российской Федерации. Прежде всего, выкуп квартир у застройщиков в текущих условиях станет дополнительной поддержкой тех игроков рынка, которые не могут обеспечить планируемые темпы реализации из-за сложившейся экономической ситуации, когда спрос может снизиться из-за пандемии коронавируса, - рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По его словам, такие меры позволят не только поддержать рынок, но и поспособствуют исполнению задач, предусмотренных национальным проектом «Жилье и Городская среда».

-Поэтому ДОМ.РФ готов расширить объявленную Президентом России программу (на 50 млрд рублей — Ред.) еще на 100 миллиардов рублей. Мы направили в Минфин и Минстрой России проект постановления, и надеемся, что предложения будут учтены, - заявил Виталий Мутко.

Для реализации программы будет создан закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Через него и будет происходить выкуп квартир.

Представители застройщиков и девелоперских компаний на новые меры поддержки возлагают большие надежды.

-Мы строим доступное жилье для людей со средним достатком в Подмосковье, в регионах. Именно такое строительство предполагает поддерживать национальный проект «Жильё и городская среда». Сейчас поддержка от государства и от ДОМ РФ чрезвычайно важна для строительной отрасли, программа ипотеки с господдержкой уже показывает результаты, а инициатива ДОМ РФ поможет ответственным застройщикам выполнить обязательства перед дольщиками, продолжить строительство и реализацию проектов, - сообщил исполнительный директор "Главстрой-Регионы" Игорь Панкин.

Как отмечает директор департамента продаж ГК «Гранель» Рустам Арсланов, данные меры особенно важны для региональных рынков недвижимости:

-В связи с непростой экономической ситуацией и падением доходов у населения, спрос на квартиры на какое-то время просядет. Выкуп квартир у застройщиков в целях использования их, например, для социального найма поможет предупредить появление проблемных объектов, поддержать уровень ввода жилья, а также не допустить резкого падения цен.

-Мы положительно оцениваем и действия компании ДОМ.РФ по выделению дополнительных средств в рамках поручения президента, - говорит замгендиректора по общим вопросам компании «Сувар-Казань» Вячеслав Сунцов. - Мы надеемся на эту помощь. Озвученные меры, конечно, поддержат рынок, застройщиков в регионах России. Игроки рынка ждут поддержки.

-Выкуп квартир – крайне важная мера поддержки финансовой устойчивости девелоперов, - прокомментировала ситуацию коммерческий директор группы компаний «А101» Анна Боим. - Она поможет как компаниям из регионов, где маржинальность проектов и уровень спроса находятся на невысоком уровне, так и столичным застройщикам. При последующей продаже выкупленных квартир лучше придерживаться рыночных условий, во избежание давления на ценовые параметры жилья на первичном рынке. Также, озвученная ранее генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко возможность использовать часть выкупленных квартир для выполнения обязательств перед отдельными категориями граждан выглядит оптимальным способом решения важных социальных задач.