Режим самоизоляции в Москве продлили до 11 мая: Сергей Собянин рассказал, когда будут ослаблены ограничения

В Москве продлевают режим самоизоляции. Напомним, ранее он был продлен до 30 марта. Власти приняли решение продлить его еще на полторы недели - до 11 мая. Об этом мэр Москвы заявил на своем сайте sobyanin.ru.

«Президент России Владимир Владимирович Путин продлил нерабочие дни почти на 2 недели, - напомнил Собянин. - Это решение было ожидаемым. И в нынешних условиях оно абсолютно необходимо».

Мэр рассказал, что в столице несколько снизилась динамика прироста заболевших, но при этом всего за неделю людей с подтвержденным коронавирусом стало на 70% больше.

«Рост - с 26 до 45 тысяч, и это только диагнозы, подтвержденные лабораторно в референс-центрах. Мы понимаем, что реально число заболевших еще больше. Многие переносят болезнь бессимптомно, у кого-то она в начальной стадии. А у кого-то она не подтверждена лабораторно, но есть все клинические признаки инфекции. И они уже реально проходят курс лечения амбулаторно или даже госпитализированы».

17 тысяч человек госпитализированы с подтвержденным COVID-2019 (на 28 апреля в Москве вирус выявили у 48,5 тысяч горожан, 4130 человек вылечили). При этом сотни пациентов находятся в реанимациях и на аппаратах искусственной вентиляции легких. Каждый день врачи фиксируют 30-40 летальных исходов.

Мэр Москвы сообщил, что каждый день читает обращения жителей города, которые просят ослабить ограничения.

«Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших. Поэтому - как бы сложно ни было принимать такое решение - сегодня я подписал Указ, который продлевает до 11 мая 2020 года (включительно) все ограничения, действующие в Москве».

Сергей Собянин попросили жителей города остаться на майские праздники дома.

Что еще:

1. С 1 по 11 мая онлайн-уроков у школьников не будет.

2. В будние дни (они на этом отрезке выпадают на 6, 7 и 8 мая) шумные работы в жилых домах будут разрешены только на 4 часа в сутки: с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00. В остальные дни шуметь нельзя.

По словам мэра, «за последний месяц множество квартир превратились в офисы и учебные аудитории на «удаленке», в которых требуется поддерживать рабочую атмосферу и в дневные часы».

К слову, эти ограничения касаются в том числе и новостроек.

3. «По решению Президента России в ближайшие дни мы начнем выплату «детских» доплат безработным гражданам в размере 3000 рублей в месяц».

Напомним, в Москве вместе с региональными доплатами потерявшие работу из-за коронавируса получают 19500 рублей в месяц. Им добавят по 3 тысячи за каждого несовершеннолетнего ребенка.

4. Программу летнего отдыха школьников скорректируют. До 31 июля выездов в лагеря и городских смен в школах не будет.

«По поводу третьей смены в августе примем решение позднее», - сообщил Сергей Собянин.

«Как только уровень заболеваемости пойдет на спад, мы сразу же начнем ослаблять действующие ограничения. Но в ближайшие дни их необходимо соблюдать максимально строго. Рассчитываю на вашу поддержку. Только вместе мы сможем победить».