Нерабочие дни в Москве с 1 по 11 мая 2020: что закрыто и что будет работать

В России продолжается борьба с коронавирусом. Введенные ранее ограничения до 30 апреля продлили до 11 мая включительно. Такое решение принял президент России Владимир Путин. В соответствии с указом, дни с 6 по 8 мая включительно – нерабочие (с сохранением за работниками заработной платы). Всех просят оставаться дома. Однако те предприятия, которые не могут остановить производственный процесс и занимаются реализацией товаров первой необходимости, продолжат работу.

В Москве продолжит работу общественный наземный транспорт, такси и метро, чтобы люди могли добираться на работу. Продолжится доставка еды, волонтеры смогут помочь старикам. Будут открыты аптеки, магазины, больницы. Москвичи смогут пожениться, подать документы на расторжение брака, оформить документы по случаю рождения ребенка или получить справку о смерти.

- Что касается школьников. В праздничные дни с 1 по 11 мая онлайн-уроков не будет, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Конкретно

Какие организации продолжат работу:

- непрерывно действующие организации,

- медицинские учреждения и аптеки,

- магазины и предприятия, обеспечивающие граждан продуктами питания и товарами первой необходимости,

- организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания,

- экстренные службы, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы,

- банки и организации, предоставляющие финансовые услуги.

Что будет закрыто?

- парки культуры и отдыха,

- торгово-развлекательные центры,

- фитнес-клубы,

- кинотеатры, театры, филармонии,

- кафе и рестораны,

- ночные клубы, дискотеки, кальянные,

- детские игровые комнаты и детские развлекательные центры,

- букмекерские конторы.