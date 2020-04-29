2020-04-28T21:56:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 29 апреля 2020 года составило 8 456 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 29 апреля 2020 года [видео]
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 29 апреля 2020 года составило 8 456 человек. Всего за сутки больницы из больниц в разных регионах страны были выписаны 1 110 пациентов. Сейчас состояние их здоровья в норме.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф общее число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в России превысило отметку в 93 тысячи инфицированных, однако количество активных случаев уже сократилось до 84 235. У многих болезнь протекает в легкой форме, а некоторым людям, чей анализ показал положительный результат на вирус, даже разрешили лечиться дома - заболевание у них проходит бессимптомно, но может представлять опасность для окружающих. Для них важно соблюдать строгий карантин.

Ранее сайт kp.ru писал, что пик эпидемии в России пока не пройден. Об этом 28 апреля заявил Владимир Путин на совещании с главами регионов. Также президент заявил о продлении режима самоизоляции в стране до 11 мая 2020 года. Принятие таких мер необходимо, чтобы сократить распространение болезни среди населения и уменьшись среднесуточное количество заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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