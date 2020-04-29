Вопрос дня: Какие планы на майские праздники?

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист России:

- Планы целиком зависят от режима самоизоляции. Правильно? Надо выбирать, где проявлять осторожность, чтобы не заразиться.

Но, я считаю, надо очень тонко варьировать наш нынешний режим. Искать компромиссы. Ведь, я смотрю, по-прежнему поток машин идет, как и был. Все равно втихаря работают. Поэтому надо приоткрывать запреты - для строек, маленьких ресторанов, магазинов. Надо оживлять ситуацию.

Что же касается меня... Есть частные студии, там я - наедине со звукорежиссером, который за стеклом. Вот сейчас записал песню «Память» к 75-летию Победы. И еще буду писать песню «03» о врачах.

Владимир ДОЛГИХ, экс-секретарь ЦК КПСС, дважды Герой Соцтруда (95 лет):

- Я еще не определился. Черт его знает, сколько еще карантин продлится. Насчет 9 Мая, думаю, через недельку будет понятнее. У нас всегда было как: мы на Красной площади, после - прием в Кремле, оттуда - на дачу, где собираются все родные.

Сейчас я тоже на даче. Грядки? Не смотрел. Рюмочку за Победу? Конечно. Мы освободили не только свою землю, но и цивилизацию Европы. Хотя в советское время застолье было только 7 ноября. На День Победы - никогда.

Валерий ФАДЕЕВ, советник президента, председатель Совета по правам человека:

- В прежние годы я любил на майские уезжать рыбу ловить. На нижнюю Волгу или Дон. А теперь вот невозможно. А как раз очень веселая ловля воблы там в мае. Там миллиарды этой воблы! Потерпим... Вообще я хорошо понимаю тех, кто уже месяц сидит дома. Наш совет - за то, чтобы разрешить людям выходить. Но не тащиться шашлыки жарить. А речь о пожилых, больных, детях, которым нужно воздухом дышать...

Можно составить какое-то расписание по подъездам, ответственных назначить, жильцы домов должны самоорганизоваться.

Геннадий ХАЗАНОВ, народный артист, руководитель Театра эстрады:

- Я как-то привык в праздники работать. Для меня они выходными и не были. А сейчас на майские буду, как в апреле, в самоизоляции. Я живу тихой затворнической жизнью, с интернетом. Смотрю документальные фильмы, которых раньше не видел.

Арина, мать четверых детей, слушательница Радио «КП» (97,2 FM):

- Так это же не от меня зависит. Но не теряю надежды, что кто-то очень важный выступит по телевидению и скажет: ну немного погулять все-таки можно.