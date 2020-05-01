2020-05-01T18:23:35+03:00
Экономика

ПСБ завершил процесс присоединения Связь-Банка

Теперь розничным и корпоративным клиентам Связь-банка доступна вся продуктовая линейка Промсвязьбанка
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Промсвязьбанк завершил процедуру присоединения Связь-банкаПромсвязьбанк завершил процедуру присоединения Связь-банка
Изменить размер текста:

Промсвязьбанк завершил процедуру присоединения Связь-банка, которую он начал в прошлом году. Итогом сделки стали выросшие больше чем на 200 млрд руб. активы ПСБ, а капитал увеличился на 22 млрд руб. В результате присоединения активы выросли больше чем на 200 млрд рублей, а капитал увеличился на 22 млрд.

Напомним, Связь-банк вошел в состав группы ПСБ в декабре 2019 года. В декабре клиенты обоих банков могли пользоваться банкоматами и обращаться в офисы другого банка. ПСБ рассчитывал завершить присоединение к середине 2020 года, но получилось даже чуть раньше.

Теперь розничным клиентам, компаниям малого и среднего бизнеса, а также корпоративным клиентам Связь-Банка доступна широкая технологичная продуктовая линейка и все дистанционные сервисы ПСБ.

ПСБ продолжит работу с клиентами Связь-Банка по действующим договорам на прежних условиях. Новые клиенты ПСБ, как опорного банка оборонно-промышленного комплекса, получат высококвалифицированное обслуживание контрактов по гособоронзаказу.

Кроме того, присоединение позволило увеличить и сеть офисов ПСБ по всей стране. Новые точки продаж добавились в Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Республике Дагестан, Республике Северная Осетия-Алания, Республике Марий Эл, Республике Тыва, Республике Карелии, Якутской области, Еврейской автономной области, Орловской и Томской областях. Сеть объединенного банка теперь насчитывает 325 отделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Биография Андрея Белоусова: что известно об исполняющем обязанности премьер-министра России
Мы рассказываем историю человека, который был теоретиком экономики, министром экономического развития, а потом еще и помощником президента по экономическим вопросам
Новости 24
Цена нефти WTI вросла до 20,04 доллара за баррель после вступления в силу сделки ОПЕК+
«Другая традиция и культура»: в МИД Швеции объяснили отсутствие карантина в стране доверием
Информацию о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точной»
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», зашло в воды Дании
Украинского футболиста удивило, как легко его жены сменила фамилию с Москаль на Пердута
В России ограничили закупки промтоваров из-за рубежа
Аллергиков предупредили о новой угрозе на майские праздники
Песков: охрана здоровья президента находится на максимальном уровне
Песков: охрана здоровья президента находится на максимальном уровне
Эксперт рассказал, что спасет россиян от "библейского голода"
Кабмин выделил 500 млн руб. на оказание помощи россиянам за рубежом
Британские ученые нашли связь между этносом и смертностью от коронавируса
«Сейчас я примерю»: министр Бельгии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию
Германия не собирается вводить «Северный поток – 2» из правил Газовой директивы ЕС
Врач назвал атакующий Европу синдром Кавасаки проявлением коронавируса
Специалист рассказала, как приготовить шашлык для «домашнего пикника»
Байден прокомментировал обвинения экс-сотрудницы в изнасиловании
Японский океанариум попросил граждан позвонить аквариумным угрям по видеосвязи
ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на маски
В Гидрометцентре рассказали о погоде на майские праздники
Эксперты назвали преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Депутаты из партии Зеленского закатили банкет в ресторане, несмотря на коронавирус
Денис Проценко назвал условие всплеска эпидемии коронавируса
В России 11 детей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, еще двое скончались
Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Девушка разбилась со скалы в Турции, отмечая снятие коронавирусной блокировки фотосессией
Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая