ПСБ завершил процесс присоединения Связь-Банка

Промсвязьбанк завершил процедуру присоединения Связь-банка, которую он начал в прошлом году. Итогом сделки стали выросшие больше чем на 200 млрд руб. активы ПСБ, а капитал увеличился на 22 млрд руб. В результате присоединения активы выросли больше чем на 200 млрд рублей, а капитал увеличился на 22 млрд.

Напомним, Связь-банк вошел в состав группы ПСБ в декабре 2019 года. В декабре клиенты обоих банков могли пользоваться банкоматами и обращаться в офисы другого банка. ПСБ рассчитывал завершить присоединение к середине 2020 года, но получилось даже чуть раньше.

Теперь розничным клиентам, компаниям малого и среднего бизнеса, а также корпоративным клиентам Связь-Банка доступна широкая технологичная продуктовая линейка и все дистанционные сервисы ПСБ.

ПСБ продолжит работу с клиентами Связь-Банка по действующим договорам на прежних условиях. Новые клиенты ПСБ, как опорного банка оборонно-промышленного комплекса, получат высококвалифицированное обслуживание контрактов по гособоронзаказу.

Кроме того, присоединение позволило увеличить и сеть офисов ПСБ по всей стране. Новые точки продаж добавились в Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Республике Дагестан, Республике Северная Осетия-Алания, Республике Марий Эл, Республике Тыва, Республике Карелии, Якутской области, Еврейской автономной области, Орловской и Томской областях. Сеть объединенного банка теперь насчитывает 325 отделений.