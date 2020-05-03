Хочется накричать на мужа? Лупите подушку: Важные советы психолога в период самоизоляции

Невидимый глазу вирус загнал нас всех по домам. А у большинства не многоуровневые пентхаусы или усадьбы с гектарами. В итоге вся страна сейчас живет как в сказке: «в тесноте, да не в обиде». Плюс экономические передряги и плохие новости каждый день, страх за себя и близких. Тревога, паника, раздражение на себя и родных - с такими симптомами россияне сегодня обращаются к психологам. Как помочь себе и близким выйти из этого состояния, «Комсомолке» рассказала психотерапевт Ольга Кочеткова-Корелова, специализирующаяся на переживании кризисов и перемен. Вместе с ней мы рассмотрели самые типичные ситуации.

Не могу больше сидеть дома

«Стены на меня давят, тяжело дышать. Иногда даже кажется, что задыхаюсь. Приступы паники случаются регулярно, чаще по вечерам. Думаю, все, умираю, это точно коронавирус, первые симптомы. Утром встаю - вроде все нормально. Что это?»

- Это самая настоящая паническая атака, - предупреждает психолог. - Для многих ощущение жизни под замком оказалось трудным испытанием.

Что делать?

Создайте четкий распорядок дня с обязательными ритуалами - завтрак, обед, ужин, зарядка, чтение или просмотр книги, физическая нагрузка в течение дня, работа, звонок другу или близкому. В случае наступления панической атаки нужно продышаться. Сделать медленный глубокий вдох, считая до трех, задержать на пару секунд дыхание, медленный выдох до конца, считая до 5. И так несколько раз. Очень важно расправить плечи. Вытянуть позвоночник вверх (как будто нас тянут вверх). Расслабиться. Почувствовать свое тело. Встать на ноги, ощутив под ногами почву. В носках, а лучше босиком, не торопясь попереминаться с пятки на носок - сначала одной ногой, потом другой и так по очереди несколько раз. Походить ногами по полу, по ковру. Почувствовать стопами опору.

Устала от семьи

«Дети сводят с ума. Весь день стоят на ушах. Школа-онлайн толком не работает. Еще накорми - завтрак, обед, ужин. А мне работать же еще надо, удаленка. Муж на диване весь день, ему все равно. Если карантин продлят, то я просто выйду из окна собственной квартиры».

- Сейчас очень много жалоб на раздражение от детей и других домочадцев. Обострились конфликты. Сюда же отнесу смешение работы и дома, непонятно, как все это совмещать. Наши личные границы в одночасье схлопнулись. Если раньше мы перемещались по пространству географически, то сейчас мы вместе 24/7. Мы успевали соскучиться, отдохнуть друг от друга. Передвигаясь из дома на работу и обратно, мы успевали переодеться из одной роли в другую. Они были разнесены во времени. А сейчас мы одновременно мамы, папы, учителя своим детям, коллеги, подчиненные, начальники, супруги. Мы не успеваем переключаться из роли в роль, мы перекормлены общением, контактом.

Что делать?

Разделить пространство на рабочее и нерабочее. Не есть на рабочем месте. И не работать там, где вы едите. Отложить во время еды все телефоны, отключить новости. Соблюдать свой прежний распорядок, вставать, даже дома, в то время, когда вы вставали раньше, когда ехали на работу. Разделять рабочее время и нерабочее. Установить время, после которого вы «снимаете костюм». Кстати, очень помогает приводить себя в рабочую форму, перед тем как включить режим «работа». Буквально одеваться в офисную одежду, приводить себя в порядок. Особенно если у вас возможны видеоконференции. Рабочая одежда настроит на рабочий лад. Соответственно по окончании рабочего дня переодеваемся в домашнее. Отключаем технику, прибираем рабочее место до следующего дня.

За обедом - только о хорошем

Во время семейного обеда можно ввести табу на разговоры о проблемах, учебе детей, кредитах, карантине, коронавирусе и так далее. Только о хорошем - можно помечтать вместе, поделиться чем-то, что прочитали сейчас в книге или о чем было вчерашнее кино.

Старайтесь проводить время порознь

У каждого в доме, даже самом маленьком, должно быть свое место. Пусть стул, пусть край дивана. Если комнат несколько, желательно проводить время по отдельности почаще, а встречаться, например, за обедом и вечером - за просмотром фильма или проведением какого-то совместного досуга, работать каждому из своей комнаты. Раздражение - это часть процесса привыкания к новой действительности: мы злимся, ощущаем досаду, если наши планы рушатся. Очень многие наши состояния можно и нужно выплеснуть наружу, но не так, как мы часто это делаем, - на близких и тех, кто ниже нас по рангу - дети, подчиненные. Выплескивать нужно в действие, в движение. Выпускайте пар в спорте, уборке, танце, активной игре, сексе. Можно побоксировать подушку.

Ольга Кочеткова-Корелова.

ВАЖНО

Делитесь своими страхами с родными

- Не тащите весь груз проблем в одиночку, - советует наш эксперт. - Поделитесь с близкими, с друзьями своими чувствами. Признайтесь, что вам страшно, но вы будете искать решение. Может быть, близкие подскажут не только план Б, но и план В. Даже самым сильным людям нужны сочувствие и поддержка. Обопритесь на тех, кто готов вам ее оказать.