Холодная красавица Мая

«Смерть меня подождет» - так называлось самое знаменитое произведение советского писателя, геодезиста и первопроходца Григория Федосеева.

«…Широкая лента реки убегает на юг. На ее зеркальной поверхности, почти на средине, мы увидели округлую скалу-останец, обточенную со всех сторон водою. Это, несомненно, Совиная голова». Эта скала посреди потока до сих пор визитная карточка Маи.Фото: Евгений САЗОНОВ

«Послушай старика: не ходи Мая, худо там, шибко худо, пропадешь», - предупреждал Федосеева его верный проводник эвенк Улукиткан. Но в итоге отправился с ним покорять неспокойную реку. Фото: Личный архив.

В послевоенные годы он и его верный спутник эвенк Улукиткан наносили на карту самые дикие места Дальнего Востока. Но самые большие испытания для них приготовила загадочная река Мая, что берет начало на склонах Станового хребта, а затем через Уду несет свои воды в Охотское море. Первый в истории сплав по ней и описан в документальном романе, который стал проводником для новых путешественников.

«Нас выносит за скалу, и - какая радость! - мрачные стены ущелья вдруг пали, как взорванные крепости. С широким гостеприимством распахнулись берега. В лицо хлынул свет. Мы вырвались из проклятой трущобы!».Фото: Леонид ЗАХАРОВ

«Мысли не поспевают за событиями... Плот подхватывает тугой поток воды и со всего разбега набрасывает на валун». Подобная ситуация наблюдалась и во время съемок первого фильма «КП» об экспедиции Федосеева в 2011 году.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

«Шальная Мая скакала по каменистым грядам и ревом будила тишину». На одном из поворотов мы встретили одно из двух животных, способных противостоять этому потоку. Второе - медведь.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В сентябре 2019-го экспедиция «Комсомольской правды» и Русского географического общества отправилась на Маю, чтобы еще раз пройти маршрутом, описанным Федосеевым. По итогам этого сплава снят фильм и создан уникальный лонгрид, который может использоваться на школьных уроках географии России.