В Москве за сутки скончались 67 человек, болевших коронавирусом

За минувшие сутки от осложнений из-за коронавирусной инфекции в московских больницах умерли 67 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе Москвы по COVID-2019.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - рассказали представители Оперативного штаба.

Стоит отметить, что вчера специалисты фиксировали самую большую с начала эпидемии цифру по числу смертей за сутки - 44. Теперь же показатель всего за 24 часа увеличился более чем на 50%.

Общее число летальных исходов за все время - 546. Число жителей Москвы, у которых уже официально подтвердили коронавирус - более 48,4 тысяч.

Напомним, вечером 28 апреля мэр российской столицы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции и пропускного режима до 11 мая включительно.

«Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать, - написал Собянин на своем сайте, обращаясь к горожанам. - Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое приведет к еще большему количеству заболевших и умерших».