Чулпан Хаматова о финале фильма: «Зулейха и Игнатов будут вместе. Мы должны были сойти с поезда вдвоем!»

Показ многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза» завершился, а телезрителей продолжает мучать вопрос – остались главные герои вместе или нет. Книга и кино все же не одно и тоже.

Оказывается, финал мог быть другим. Это обсуждали исполнители главных ролей Чулпан Хаматова и Евгений Морозов. История любви их героев не отпускает зрителей, заставляя обсуждать финал – остались ли вместе Зулейха и Игнатов? «Будут они вместе? Думаю да. Мы должны были вдвоем сойти с этого поезда. Но что-то пошло не так. А людям не хватило…» - сообщила интересную информацию Чулпан Хаматова в прямом эфире инстаграма с Евгением Морозовым. «Они так настрадались - думаю, что будут вместе», - считает Морозов.

Селфи на память после съемок — Чулпан Хаматова, Евгений Морозов и Юлия ПересильдФото: Телеканал "Россия"

Чулпан и Евгений говорят, что целовались в кадре по-настоящему: «Лежишь голый, а над тобой стоит съемочная группа в пуховиках». Хаматова, посмотрев фильм, похвалила работу Морозова: «Очень надеюсь, что эта работа будет большим стартовым толчком тебе как актеру в серьезной. Прими, пожалуйста, мои поздравления. У тебя получился такой неоднозначный образ». Чулпан признается, что смотрела фильм с удовольствием: «Глядя на себя, стала в какой-то момент плакать…».

Проект «Зулейха открывает глаза» стал не только рейтинговой, но и самая скандальной премьерой сезона. Много критики прозвучало в адрес исполнительницы главной роли – Зулейху играла актриса Чулпан Хаматова. Остальных актеров все больше хвалили. Морозов признается: «Я злился, что на Чулпан нападают!» По версии Юлии Пересильд работу Хаматовой критиковали, потому что она главная звезда проекта, и с нее спрос всегда больше, чем с других. Но Хаматова за это не переживает. У нее теперь другие заботы, Чулпан старается привлечь внимание людей к проблемам тяжелобольных детей: болезни не ушли на карантин, поэтому Хаматова просит перечислять деньги на лечение в фонд «Подари жизнь».

Зулейху играла актриса Чулпан ХаматоваФото: Телеканал "Россия"

Проект окончен, но актеры продолжают общаться – у Хаматовой и Морозова скоро еще одна премьера: Евгений снял видеоклип на песню Земфиры для благотворительного фонда «Подари жизнь». А пока у Морозова в голове «играет» песня из «Зулейхи» в исполнении Дины Гариповой: «Надо на будильник ее поставить!».

Трейлер "Зулейха открывает глаза".Первый трейлер многосерийной драмы. Зулейха открывает глаза - экранизация знаменитого одноименного романа Гузель Яхиной.

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44-летняя Чулпан Хаматова в интервью обычно рассказывает о ролях и главном деле своей жизни – благотворительном фонде «Подари жизнь». После объявления пандемии, Чулпан переживает за подопечных фонда – больных детях, которым нужна незамедлительная помощь, чтобы спасти их жизни. Поэтому на самоизоляции она проводит прямые эфиры, в том числе обсуждает многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза» с коллегами по проекту – Хаматова всеми возможными способами напоминает, просит помочь больным ребятам. (подробности)