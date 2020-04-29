В Сальвадоре власти начали сажать вместе зэков из враждующих банд и разрешили армии расстреливать мафиози

Пока весь мир находится на карантине, в маленькой центральноамериканской стране Сальвадор жизнь кипит полным ходом. Здесь тоже действуют ограничения на нахождение на улице и передвижение по городу. Однако для уличных банд, контролирующих жизнь в государстве, они не указ. Тем удивительнее, что в разгар эпидемии власти решили объявить настоящую войну оргпреступности и начали наступление на представителей криминала как на находящихся на свободе, так и томящихся в тюрьме.

КРУТОЙ БУКЕЛЕ: ПРАВОСУДИЕ ПО-САЛЬВАДОРСКИ

Ключевой фигурой борьбы с преступниками является Найиб Букеле, ставший президентом в июне 2019 года. Молодой политик объявил, что одной из основных целей его правления должно стать сокращение числа убийств в стране, и в определенной степени ему это удалось. По данным на 2018 год, число насильственных смертей на 100 тысяч человек в Сальвадоре составляло 51, а в прошлом году оно упало уже до 35,8.

Введенный 22 марта карантин повлиял на статистику с преступностью в стране еще сильнее: число убийств значительно снизилось, а в некоторые дни вообще не фиксировалось ни одного человека, погибшего от рук нарушителей закона. Однако, видя, что власти заняты борьбой с коронавирусом, лидеры группировок потребовали от своих подельников на воле еще больше грабить, воспользовавшись карантином. В результате 24 апреля произошел всплеск убийств - в этот день насчитали 24 трупа, что стало максимальным числом с момента прихода Букеле на пост президента.

Вообще за последние несколько дней преступники совершили 40 убийств, что вызвало ярость у главы государства. Правительство отреагировало неожиданно и весьма жестко - объявило о том, что теперь "правила игры" в тюрьме поменялись и в местах лишения свободы объявляется чрезвычайное положение.

- У нас закончились камеры, чтобы сажать членов одной банды вместе, теперь будем смешивать всех террористов во всех тюрьмах. Надо уважать государство, - таким сообщением в "Твиттере" замминистра юстиции Сальвадора Осирис Луна Меса объявил о том, что начинается новый этап жизни в местах лишения свободы маленького центральноамериканского государства.

Кроме того, правоохранители объявили о том, что все заключенные будут находиться в своих камерах безвыходно 24 часа в сутки, а контакты с внешним миром, включая свидания с родными и доступ к магазинам на территории пенитенциарных учреждений, будут под запретом. При этом лидеров банд поместили в камеры одиночного заключения, чтобы полностью изолировать их от подручных.

Правда на практике преступников зачастую не засовывают за решетку, а наоборот сгоняют всех в одно место, размещая плечом к плечу на открытых площадях. Это выглядит довольно устрашающе: сотни полуголых татуированных людей сидят на полу, а вокруг них ходят надзиратели в боевой униформе, покачивая в своих руках дубинки.

Помимо этого Букеле санкционировал полиции и армии применение оружия на поражение против криминала.

Конечно, подобные меры встретили понимание не у всех сальвадорцев. Некоторые назвали Букеле фашистом и диктатором, а разрешение на применение правоохранительными органами силы охарактеризовали как "лицензию на убийство". Однако многие граждане, уставшие от разгула "параллельной власти" убийц и насильников, были бы не против любых мер, чтобы хоть как-то остановить волну насилия в стране.

БАНДЫ ПРОТИВ НАРОДА

Массовые банды стали настоящей головной болью для Сальвадора, ведь зачастую эти ОПГ обладают гораздо большими ресурсами, чем правительство. Самыми известными преступными сообществами являются "Марва Сальватруче" (MS-13) и "Баррио 18", которые насчитывают более 70 тысяч членов. Для сравнения, личный состав всей сальвадорской армии вместе с резервистами едва превышает 60 тысяч бойцов.

"Мара Сальватруче", известная также как MS-13, давно завоевала славу одной из самых безжалостных банд Латинской Америки. Истоки ее названия неясны. Есть теории, что оно произошло от имени "марабунта", которым называют огромные волны пожирающих все на своем пути муравьев, другие связывают "Мару" с улицей в Сальвадорской столице или прозвищем местных партизан. Так или иначе, но возникла эта группировка в Лос-Анджелесе среди сальвадорцев, сбежавших со своей родины из-за гражданской войны. Под влиянием местной криминальной культуры латиноамериканцы создали собственную банду, чтобы выжить в суровом мире уличных войн и смогли занять одно из ведущих мест в преступной системе США. Хотя ФБР и полиция взялись в итоге за группировку и арестовали многих ее лидеров в 1990-х годах, но это не ослабило криминал, а наоборот, привело к усилению его влияния в самом Сальвадоре, куда "гринго" было сложнее дотянуться.

Сейчас "Мара Сальватруче" занимается почти всеми видами противозаконного "бизнеса" - убийства, похищения, рэкет, наркоторговля, детская проституция. Девиз банды – "Mata, Viola, Controla", что в переводе с испанского означает "Убивай, Насилуй, Доминируй".

Особую известность получили татуировки, служащие украшениями для членов банды. В былые времена по наколкам, которые часто занимают большую часть тела, включая лицо, можно было прочитать биографию преступника, однако в последнее время криминалитет предпочитает так явно не "светиться" перед полицией и оставлять чистой от чернил хотя бы голову.

В Сальвадоре у "Мары" есть конкуренты - группировка "Баррио 13" (13-й район), которая давно претендует на лидерство в стране. В августе 2015 года Верховный суд Сальвадора постановил считать обе банды "террористическими группами", поскольку своими действиями они нарушают "основополагающие права населения".