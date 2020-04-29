2020-04-29T11:02:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 29 апреля 2020: 5841 заболевших за сутки

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 29 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Оперативный штаб опубликовал обновленные данные по распространению коронавирусной инфекции на территории России. За минувшие сутки новый вирус подтвердили еще у 5841 человека, жителей 82 регионов.

В тройке регионов с самым большим количеством заболевших по-прежнему Москва (2220 положительных тестов в течение суток), Подмосковье (686), Санкт-Петербург (290), Нижегородская область (131), Северная Осетия (121), Брянская область (115), Тульская область (90), Свердловская область (90), Ростовская область (86), Дагестан (84).

«44,9% людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус» не имели клинических проявлений болезни», - заявили в Оперативном штабе.

Стоит отметить, что постепенно увеличивается доля выздоравливающих. Если вчера за сутки выписали 1110 пациентов, то по данным от 28 апреля - уже 1830 за последние 24 часа.

Впрочем, есть рост и по числу летальных исходов. За предыдущие сутки от коронавируса в России умерли 72 человека. За нынешние - 108. Как ранее сообщал сайт kp.ru, только в Москве медики зафиксировали смерти 67 человек (днем ранее было 44).

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек», - говорится в сообщении Оперативного штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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