2020-04-29T07:46:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 29 апреля 2020: от COVID-19 выздоровели больше 38 тысяч человек

Мы представляем последние новости на 29 апреля 2020 года о коронавирусе в Турции
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Турции, последние новости на 29 апреля 2020: накануне за сутки вылечились сразу пять тысяч человекКоронавирус в Турции, последние новости на 29 апреля 2020: накануне за сутки вылечились сразу пять тысяч человекФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

По последним новостям о коронавирусе в Турции на 29 апреля 2020 года, там зафиксировано 114 653 случая заболевания, скончались от COVID-19 2 992 человека, а выздоровели - 38 809 человек.

В Турции уже успешно прошли испытания вакцины от COVID-19 на животных, на людях она пока не тестировалась. Там, в отличие от некоторых других стран, нет дефицита аппаратов ИВЛ, защитных средств или мест в больницах, а на территории бывшего аэропорта Стамбула планируется строительство нового госпиталя. Также страна помогает более пострадавшим от эпидемии соседям, посылая им самолеты с медицинским грузом. В самой Турции борьба с COVID-19 проходит достаточно успешно.

Если говорить о последних новостях на 29 апреля 2020 года о коронавирусе в Турции, накануне министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил, что за сутки в стране вылечились более пяти тысяч человек.

Пока официально не объявлено, прошла ли страна пик эпидемии или еще нет. Так что на территории до сих пор действуют ограничительные меры: закрыт въезд и выезд в крупных городах, приостановлено международное авиасообщение, а местным жителям можно выходить на улицу, только чтобы покупать продукты, лекарства, выкидывать мусор и выгуливать собак. Кроме того, неизвестно, когда откроется туристический сезон. Скорее всего, только летом.

Также каждую неделю в стране по выходным и иногда в будни вводят комендантский час. О нем предупреждают заранее, чтобы местные жители успели запастись продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Европейские туристы массово собрались посетить Россию
Бельгийцев призывают есть больше картошки фри из-за коронавируса
Впервые в истории дипломатический прием прошел в формате видеоконференции
В США стартовал поэтический проект на русском языке о коронавирусе
Последние новости на утро 29 апреля 2020: названа новая дата окончания вспышки коронавируса в России
Россия намерена спасти мировой рынок при дефиците золота
В России спрогнозировали падение продаж легковых автомобилей на 30%
Коронавирус в Москве, последние новости на 29 апреля 2020: Самоизоляцию продлили до 11 мая
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 29 апреля 2020 года превысили 10 тысяч человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года увеличилось до 546 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 29 апреля 2020: Губернатор продлил ограничения до 11 мая, а в Одинцово уже больше 700 зараженных
Число заболевших коронавирусом в Москве на 29 апреля 2020 почти 48,5 тысяч человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года увеличилось до 4 130 человек
В Армении двух жертв перестрелки из мести зарезали в больнице
Воспитавшие 30 детей супруги умерли от коронавируса с разницей в несколько дней
В Чехии оценили необходимость выдворения российского посла
Подсчитано количество бесстрашных перед коронавирусом россиян
Эксперт сказал, какой анализ поможет установить точное число больных коронавирусом
Шведский стол останется доступен для туристов в турецких отелях после окончания пандемии
Стали известны возможные сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России
Более 300 россиян летят из Нью-Йорка в Москву
Врач предупредил - коронавирус может быть и при отрицательных тестах
Президент Федерации футбола Франции озвучил решение по судьбе сезона во всех лигах страны
Пульмонолог Минздрава назвал самый главный симптом при коронавирусе