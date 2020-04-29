Коронавирус в Турции, последние новости на 29 апреля 2020: от COVID-19 выздоровели больше 38 тысяч человек

По последним новостям о коронавирусе в Турции на 29 апреля 2020 года, там зафиксировано 114 653 случая заболевания, скончались от COVID-19 2 992 человека, а выздоровели - 38 809 человек.

В Турции уже успешно прошли испытания вакцины от COVID-19 на животных, на людях она пока не тестировалась. Там, в отличие от некоторых других стран, нет дефицита аппаратов ИВЛ, защитных средств или мест в больницах, а на территории бывшего аэропорта Стамбула планируется строительство нового госпиталя. Также страна помогает более пострадавшим от эпидемии соседям, посылая им самолеты с медицинским грузом. В самой Турции борьба с COVID-19 проходит достаточно успешно.

Если говорить о последних новостях на 29 апреля 2020 года о коронавирусе в Турции, накануне министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил, что за сутки в стране вылечились более пяти тысяч человек.

Пока официально не объявлено, прошла ли страна пик эпидемии или еще нет. Так что на территории до сих пор действуют ограничительные меры: закрыт въезд и выезд в крупных городах, приостановлено международное авиасообщение, а местным жителям можно выходить на улицу, только чтобы покупать продукты, лекарства, выкидывать мусор и выгуливать собак. Кроме того, неизвестно, когда откроется туристический сезон. Скорее всего, только летом.

Также каждую неделю в стране по выходным и иногда в будни вводят комендантский час. О нем предупреждают заранее, чтобы местные жители успели запастись продуктами.