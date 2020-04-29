Коронавирус в Италии, последние новости на 29 апреля 2020: общее число зараженных превысило 200 тысяч

Италия находится на третьем месте в мире по распространению коронавируса, выше в антирейтинге только США и Испания. По последним новостям на 29 апреля 2020 года, в Италии зафиксировано 201 505 случаев заболевания COVID-19, скончались 27 359 человек, а выздоровел - 68 941 человек.

Италия осторожно начинает приходить в себя. Ведь инфекция охватила страну достаточно быстро - вспышка заболеваемости произошла на севере Италии, но быстро перешла на другие территории. Система здравоохранения не справлялась с таким наплывом пациентов. Врачи и медики работали сутками, некоторые предприятия стали изготавливать медицинские маски и антисептики, хотя были предназначены не для этого. И ближе к концу апреля ситуация нормализовалась.

По последним новостям на 29 апреля 2020 года о коронавирусе в Италии, накануне число случаев заболевания превысило 200 тысяч. Но за сутки было зафиксировано 1739 новых заболевших, это самый низкий прирост в этом месяце. Кроме того, число госпитализированных продолжает снижаться, в том числе и пациентов палат интенсивной терапии.

Так как ситуация позволяет, уже с 4 мая итальянцы смогут гулять с детьми в парках и заниматься спортом на свежем воздухе, встретиться со своими родственниками. Ограничения в стране частично снимают.

Кроме того, постепенно будут открываться предприятия, стройки, затем заведения общепита и салоны красоты.