2020-04-29T10:46:36+03:00
Звезды

"Она раздавлена": 16-летнюю дочь певицы Саши Зверевой зверски избили толпой до беспамятства

Исполнительница хита "Солнышко в руках" срочно ищет хороших врачей в США
Алена МАРТЫНОВА
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Саша Зверева с дочкой Василисой.Саша Зверева с дочкой Василисой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Саша Зверева из гремевшей в девяностые группы "Демо" давно уже оставила сцену и переехала в Америку. Сегодня 39-летняя экс-певица живет в Лос-Анджелесе, выпускает одежду для будущих мам, читает курсы для беременных и ведет свой блог в Инстаграме, на который подписаны 1,8 миллиона человек. Но главная гордость Зверевой - ее семья: трое детей от предыдущих браков - дочь Василиса, сыновья Макар и Лев. От нового мужа, американца Дэна Уолбрана Саша (именно так, а не Александрой, она себя называет) ждет четвертого ребенка. Их свадьба, состоявшаяся в феврале, поразила пользователей соцсетей продажей "билетов": за сумму от 500 рублей невеста приглашала всех желающих стать виртуальными гостями церемонии.

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Саша Зверева
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Однако, светлую полосу в жизни будущей мамы омрачило жуткое происшествие: ее 16-летняя дочь Василиса стала жертвой разбойного нападения, причем в людном и охраняемом месте - пляже Venice Beach, куда девушка с подругой отправилась перекусить после пробежки.

- В очереди их начали задирать агрессивно настроенные темнокожие девочки-подростки, примерно того же возраста или постарше, с ними еще был парень - сообщила шокированная мать в своем блоге. - Василиса игнорировала их взгляды и фразочки, отвернулась. И тогда самая крупная девочка неожиданно выдернула из заднего кармана Васиных джинсов ее айфон и стала убегать. Моя Васенька бросилась за ней, и тогда уже с места сорвалась вся темнокожая компания.

Когда девушка все-таки догнала обидчицу, та швырнула телефон об асфальт, разбив его. Однако, чехол и банковская карта, хранившаяся под ним, исчезли. Началась потасовка, и это происходило, к сожалению, уже в безлюдном месте. А компания малолетних разбойников уже настигла Василису...

- Четыре крупные девушки подошли к моей дочке, и со словами: «Сейчас мы выбьем из тебя дерьмо» начали наносить ей удары в лицо кулаками и локтями по голове, - рассказала Зверева. - Когда Вася села от помутнения сознания на землю, они продолжали избивать ее ногами. Секьюрити, дежуривший неподалеку и видевший инцидент, вызвал полицию... А Вася с провалами в памяти и ничего не понимая вернулась к подруге вся кровоподтеках, с заплывающим глазом и гудящей головой. Домой она пришла уже с нарушенной координацией, вся в синяках, но главное: абсолютно раздавленная морально. Она просто плачет и повторяет, что жизнь не имеет смысла. Когда бьют твоего ребенка, это гораздо больнее, чем тебя саму. Я готова отдать себя на растерзание, лишь бы забрать у нее эту боль и унижение...

Всех нападавших полиция арестовала, ведется расследование. Как выяснилось, зачинщица драки беременна. Между тем, безутешная мать делает все возможное, чтобы помочь дочери пережить нападение: организовала ей полный покой, вызвала остеопата и сейчас ищет хорошего подросткового психолога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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