С любимым артистом можно пережить все. Даже карантин

Так считает и вице-президент президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин: «Чтобы восполнить эту потребность мы на МТС ТВ запустили «Карантинники»: музыканты исполняют свои песни и инструментальные произведения, как если бы они играли для друзей. А их друзьями становятся все зрители, которые слушают их по ту сторону экрана», — прокомментировал он новый формат, который МТС предлагает зрителям.

В приложении МТС ТВ или на сайте mtstv.mts.ru по понедельникам, средам и пятницам в 19-00 можно смотреть прямые трансляции концертов: так, как если бы артисты пригласили вас к себе в гости. Ведь играют артисты не в клубах, не на стадионах или других больших концертных площадках, а у себя дома или, в крайнем случае, в своей студии. А вы сидите напротив артиста, попиваете чай или что-то покрепче. Можете подпевать, можете танцевать. У вас дома – только вы, артист и музыка. Позже концерты можно пересмотреть в записи.

У такого концерта – особая энергетика, - уверяют те, кто уже выступил для зрителей онлайн. А это певица «Манижа», Антон Севидов, певица «Елка», Мари КраймБери, группа «Буритто» и Jony. Ведь любовь, доверие и радость не хуже радиосигналов передаются через расстоянья и тонкий пластик камеры и экрана.

Ближайшее выступление — концерт Ильи Лагутенко и группы «Мумий Тролль» уже сегодня, 29 апреля. Также для зрителей на платформе МТС планируют выступить, Обе две 1 мая; Юлианна Караулова 4 мая, группа МЫ — 6 мая; Uma2rman — 8 мая. А также — Pompeya; ГРАДУСЫ; IOWA; LIZER; АИГЕЛ; Sirotkin; Дельфин; Глеб Самойлов & The MATRIXX и Ольга Серябкина.

Пока карантин продлен, и встречи с друзьями отложены на потом, есть отличная возможность пообщаться с любимыми артистами. Пусть и через экран смартфона или компьютера. Они будут петь только для вас!