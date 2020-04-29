РЖД обезопасили вокзалы

В общественных местах на более чем 400 вокзалах по всей стране установлены диспенсеры со специальными антисептическими средствами для обработки рук. До конца мая в целях профилактики такие же приспособления появятся в залах ожидания и рядом с досмотровыми рамками на всех крупнейших вокзалах и станциях российской сети железных дорог.

Защита по всем фронтам

Как отметил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, в настоящее время «главная задача железных дорог - обеспечение безопасности и устойчивости работы». Поэтому за прошедшее с начала объявления пандемии время в рамках реализации комплекса профилактических мер компания действует что называется по всем фронтам.

Взаимодействие пассажиров с сотрудниками по максимуму переведено в дистанционный режим, а вагоны поездов, выходящие на маршруты, регулярно обеззараживаются. В помещениях вокзалов проводится комплексная дезинфекция, которую помогают осуществлять специалисты МЧС России и «Центра гигиены и эпидемиологии». Они обрабатывают безопасными для человека, но активными в отношении вирусов антисептическими средствами кассовые залы и платформы, переходы, санитарные комнаты и служебные помещения, а также залы ожидания.

К последним, где пассажиры могут проводить довольно длительное время, особое внимание. Залы ожидания стараются как можно чаще проветривать, а дверные ручки, перила, поручни и подлокотники сидений регулярно протирают дезинфицирующими составами. Банкоматы и терминалы также обрабатываются специальными средствами широкого антимикробного спектра воздействия. Плюс ко всему, чтобы личные вещи не контактировали с поверхностями, на пунктах досмотра пассажиры обеспечиваются одноразовыми пакетами, в которые они могут упаковать свой багаж.

И вот теперь принята дополнительная профилактическая мера - повсеместно на вокзалах устанавливаются диспенсеры с антисептиками. Обрабатывать руки обеззараживающим раствором пассажиры уже сейчас могут на Казанском, Ленинградском, Ярославском и Киевском вокзалах столицы, в Санкт-Петербурге - на Финляндском и Московском. Появились также санитайзеры на железнодорожных вокзалах Иркутска, Хабаровска, Красноярска, Абакана, Ростова-на-Дону, Вышнего Волочка, Петушков и др. В ближайшее время их установят и на многих других станциях.

Соблюдай дистанцию

Российская сеть железных дорог - огромная инфраструктура. Вся актуальная информация о мерах профилактики заражения и распространения коронавирусной инфекции доводится до сведения пассажиров на вокзалах по громкой связи.

Кроме того, о необходимости соблюдения социальной дистанции - не менее 1,5 метров напоминает напольная разметка, сделанная в общественных местах - перед кассами, эскалаторами, около справочных стоек и информационных табло. На крупнейших вокзалах страны, на станциях и платформах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров она появилась уже в впервой половине марта, а потом и на более чем 3,5 тыс. объектах железнодорожной сети. В залах ожидания для удобства пассажиров также сделаны специальные указатели, отмечающие безопасную рассадку.

В РЖД понимают важность бесперебойной работы узловых станций и со своей стороны подключили все ресурсы для сдерживания распространения вируса в федеральной железнодорожной сети с многомиллионным пассажиропотоком. В частности, изменили свой режим работы рестораны, кафе и столовые, работающие на территории вокзалов. Большая их часть, по распоряжению главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации, была закрыта в конце марта. Исключение было сделано только для точек общепита, работающих с питанием на вынос и осуществляющим доставку готовых блюд.

В условиях пандемии запрет на торговлю распространился и на многие непродовольственные товары. Хотя и здесь есть исключения. В списке, опубликованном на сайте правительства РФ, всего 23 позиции. Среди них - детские товары, включая соски, бутылочки для питания, предметы гигиены и туалетные принадлежности, очки, свечи, компьютерное и электронное оборудование и многое другое.

Кроме того, регионам разрешено расширять утвержденный перечень товаров. Например, в столице указом мэра Москвы на вокзалах разрешена деятельность торговых точек, в которых продаются мобильные телефоны и планшеты, а также зоотовары.

Помни о профилактике

Под особым контролем ОАО «РЖД» находится взаимодействие сотрудников компании с пассажирами. Все работники вокзалов полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Они в обязательном порядке работают в масках и перчатках, а также регулярно обрабатывают руки антисептиками. Перед заступлением на смену сотрудникам, контактирующим с пассажирами, измеряют температуру.

Кроме того, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья всех работников холдинга, что во многом помогает компании сохранять стабильность. К примеру, эксперты отмечают, что в сложившихся условиях РЖД не только не снизили, а наоборот, наращивают грузооборот. В приоритете социально значимые товары, в том числе продукты, дезинфицирующие средства и медикаменты. Прирост по этим направлениям в первой половине апреля составил более чем 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Потребителям было доставлено около 2 млн тонн зерна, сахара, овощей, соли, рыбы и других продуктов. Также активно растут экспортные поставки металлургического сырья, нефтяных грузов, угля и т.д. через морские порты.

Однако, убеждены в компании, эффективность работы и все защитные меры, предпринимаемые федеральным перевозчиком, будут еще более действенными, если сами пассажиры и работники РЖД позаботятся о своем здоровье. Для этого в общедоступных местах на объектах сети размещаются специальные памятки, где рассказывается о профилактике коронавирусной инфекции.