В Москве готовят 10 тысяч коек для больных коронавирусом

Несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний коронавирусом в Москве, больных за неделю стало на 70% больше. Это говорит только об одном - расслабляться пока рано. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры до 11 мая, чтобы сдержать людей от контактов и заражения. А также заявил о следующих мерах.

- В настоящее время принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тысяч коек, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Где будут созданы эти места? Пока конкретного перечня объектов нет. Он будет уточнен после окончательной проработки вместе с медиками. Использование резервных мест будет также зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса.

Мэр города отметил, что коечный фонд в Москве формируется не только на базах городских больниц, но и в федеральных и частных медицинских учреждениях.

- Мы приняли решение, что на долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях, - сказал Сергей Собянин.

А в это время приходят данные, что московские врачи вылечили от коронавируса уже 4610 человек.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело еще 480 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4610, - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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