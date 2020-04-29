2020-04-29T12:16:51+03:00
Общество

Самоизолянты в Подмосковье привлекли своими отходами медведей и волков

Граждан предупредили о том, что животные сейчас активно кормятся и восполняют потерю веса за зиму
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Хищники осмелели в отсутствие людей.Хищники осмелели в отсутствие людей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство экологии и природопользования предупредило на сайте Правительства Московской области о появлении в Наро-Фоминском районе бурых медведей. Встретили косолапых рядом со своими домами также жители деревни Алешино Пушкинского городского округа и поселений в Глазовском лесничестве Можайского округа.

- В социальных сетях распространилась информация о том, что медведь разорил пасеку в районе деревни Слепушкино. Участились также сообщения о волках и лисах, замеченных вблизи сельских поселений, - говорится в сообщении.

По мнению специалистов-зоологов, действующий режим самоизоляции привел к тому, что в области стало больше людей, которые ничего не делают, ведут себя тихо, но производят множество отходов, которые иногда закапывают рядом со своими домами. Горожане не знают, что запахи гниющих продуктов могут привлекать лесных жителей.

- Это может способствовать тому, что хищники начнут выходить за пределы своих охотничьих территорий, - говорят специалисты.

Минэкологии просит жителей соблюдать режим самоизоляции и без крайней нужды не выходить за границы поселений. Дикие животные, осмелевшие в отсутствие обычного количества людей, могут быть опасны.

- Хищники сейчас активно кормятся, восполняя потерю веса за зиму, и поэтому представляют повышенную опасность для людей, - предупредили зоологи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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