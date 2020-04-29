Самая молодая миллиардерша планеты сразила наповал фотосессией в радужном бикини

Семейство Кардашьян, о котором в США сняли целое реалити-шоу - одни из самых популярных персон во всем мире. Шестеро детей американских телезвезд Крис и Брюса (который впоследствии сменил пол и стал Кейтлин) Дженнеров стали успешными предпринимателями и знаменитыми блогерами. Самая известная из них - 39-летняя актриса и фотомодель Ким Кардашьян, которая зарабатывает на рекламе, съемках, выпуске книг, одежды и косметики. Однако большинство знают ее благодаря "легендарной" пятой точке: "попа, как у Ким" - один из самых распространенных запросов у пластических хирургов.

Тем временем, 22-летняя Кайли Дженнер не отстает от старшей сестры, а в чем-то даже ее превосходит. Так, год назад журнал Forbes назвал 21-летнюю на тот момент Кайли самым молодым миллиардером в истории: заработанное (а не унаследованное) ею состояние достигло 1 млрд долларов, а сама представительница семейства Кардашьян побила рекорд основателя Facebook Марка Цукерберга - он заработал первый миллиард в возрасте 22 лет.

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Сейчас, как и весь мир, Кайли находится на самоизоляции, с той лишь разницей, что она переживает карантин в роскошном особняке, и ей доступны все блага мира. Дженнер регулярно радует подписчиков в Инстаграме (а их у нее 172 миллиона) фото и видео в домашне-дворцовой обстановке. А ее последняя фотосессия в бассейне в радужном бикини позволила поклонникам во всех подробностях разглядеть формы молодой миллиардерши.

Всего за несколько часов снимки набрали более 9,5 миллионов лайков и более 66 тысяч комментариев. Стоит ли говорить, что абсолютное большинство восхитились фигурой Кайли, которая, к слову, воспитывает двухлетнюю дочь Сторми.

Кайли Дженнер продемонстрировала ну очень пышные формы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как она заработала свое состояние?

Хотя Кайли выросла в состоятельной семье и никогда не нуждалась в деньгах, богатая наследница сумела сама построить доходный бизнес. Финансовую удачу Кайли поймала, основав в 2015 году собственную марку косметики Kylie Cosmetics.

Девушка быстро поняла, что популярность на телевидении и в соцсетях - великий двигатель торговли. Кайли с детства снималась в семейной реалити-шоу "Семейство Кардашьян", а затем стала звездой Инстаграма. Только за один рекламный пост в Инстаграме Кайли берет от одного миллиона долларов, и надо ли говорить, что соцсети - это самая благодатная почва для продвижения собственного бренда.

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