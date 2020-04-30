«В майские праздники выиграл полмиллиона». Истории лотерейных победителей

Если смотреть кино, собираться онлайн с друзьями и воплощать очередной кулинарный шедевр Гордона Рамзи уже надоело, самое время купить лотерейный билет на праздничный тираж и испытать свою удачу. Возможно, вам повезет, как год назад повезло этим счастливчикам.

Полмиллиона – в загородный дом

Комплектовщик из Нижегородской области Андрей Ситнов год назад стал обладателем полумиллиона. Он выиграл в праздничном тираже «Русского лото», посвященном Дню Победы. Кстати, свой счастливый билет он купил на сайте «Столото», то есть стал победителем, не выходя из дома.

Фото: предоставлено "Столото"

– Помню, как выбрал два случайных билета. Накануне выигрыша у меня сильно чесалась левая рука. Думаю, это был знак, что победа уже близко, – рассказывает Андрей. – Я никогда не сомневался, что может повезти в лотереях. Супруга моего коллеги как-то выиграла 30 тысяч рублей. Тогда понял, что и мне однажды улыбнется удача.

Победитель живет в частном доме. Поэтому, куда вложить выигрыш, долго не думал – сделал ремонт.

Другой победитель из Московской области тоже направил свой выигрыш на недвижимость, а точнее, на покупку дачи. Владимиру Говядкину повезло в том же тираже «Русского лото». Он выиграл 500 тысяч рублей.

Фото: предоставлено "Столото"

Билет на полмиллиона купила в магазине у дома супруга подмосковного водителя. Забавно, что Говядкины чуть не упустили свой шанс на победу.

– Мы только собрались проверять результаты тиража, как обнаружили, что потеряли чек из магазина с информацией о билете. Перевернули весь дом и уже почти отчаялись его найти. Хорошо, заглянули в дамскую сумочку, где и обнаружили чек. А когда узнали сумму выигрыша, были в шоке, – делятся участники лотереи.

Супруги мечтали о загородном доме и теперь могут себе его позволить.

– Мы давно хотели завести курочек и кроликов. И вот так неожиданно приблизили этот момент. Когда не ждешь, тогда и выстреливает. Думаю, это и есть секрет победы в лотереях, – рассуждает Владимир.

Репетиция многомиллионного выигрыша

В прошлом году к 9 Мая Ядвига Натарина купила 9 лотерейных билетов «Русского лото». Символичная покупка принесла жительнице Магадана 400 тысяч рублей. Женщина рассказала, что долго не могла поверить в свою удачу.

– Я даже переписала сумму выигрыша с сайта на листочек, чтобы удобнее было сосчитать нули. Все никак в голове не укладывалась, что такая удача выпала именно мне, – делится Ядвига.

Выигранные деньги победительница направила в покупку жилья. Ее семья давно мечтала о собственной квартире.

Другая победительница праздничного тиража «Русского лото» не только не удивилась своей победе, но и уверена, что еще приедет оформлять крупный выигрыш в лотерейный центр «Столото». Москвичка Валентина Сухотина стала обладательницей полумиллиона рублей в праздничном тираже «Русского лото». В следующий раз она рассчитывает выиграть не менее 100 миллионов рублей.

Фото: предоставлено "Столото"

– Я всегда хотела выиграть 500 тысяч рублей, в деталях себе представляла, как это произойдет. И вот, я выиграла полмиллиона! Но уверена, что это репетиция перед более крупной суммой. Теперь буду представлять, как стала лотерейным миллионером, – улыбается Валентина.

У пенсионерки есть шанс стать мультимиллионершей. Возможно, ей снова повезет в праздничных розыгрышах. Ведь в «Русском лото» в тиражах с трансляциями 3 и 10 мая Джекпот составит 800 миллионов рублей. Также в лотерее разыграют 150 загородных домов. А в «Жилищной лотерее», трансляция розыгрыша которой пройдет 10 мая, разыграют 50 призов по 300 тысяч рублей. Суперприз – 500 миллионов. Выигрывает каждый второй билет*.

Фото: предоставлено "Столото"

Возможность выиграть ценные призы есть у каждого участника. При этом победителям не нужно будет нарушать самоизоляцию: выигрыши будут ждать своих обладателей 3,5 года с момента публикации результатов розыгрыша. Кому улыбнется удача, узнаем совсем скоро. Главное – берегите себя и оставайтесь дома.

*Фраза «Выигрывает каждый второй билет» означает вероятность, рассчитанную математическим путем.