"Когда поражены 80% лёгких, не поможет ни плазма, ни гелий": переболевших коронавирусом москвичей ждут в доноры

Переливание плазмы с антителами к коронавирусу для лечения COVID-19 в России стали использовать с 1 апреля. Но увы, до сих пор в донорских центрах нет ажиотажа. Единственный банк противоковидной плазмы собран в НИИ Склифосовского и то мощности службы крови там едва задействованы даже на треть. Ежедневно принимают по 20-30 доноров, а могли бы по 200 человек.

Многие и рады бы стать донорами плазмы в Склифе, но не могут. Нужен целый пакет справок и выписок из больницы. Таких документов нет у тех, кто лечился от коронавируса на дому. Таких доноров ждут в ковид-центре ФНКЦ ФМБА.

- У доноров нет времени на раздумья. Плазма нужна сегодня, а точнее уже вчера. Чем дольше пациент находится в критическом состоянии на ИВЛ - тем меньше шансов вернуть его к жизни. Когда поражено 80% лёгочной ткани и развивается полиорганная недостаточность не работают ни Тоцилизумаб, ни гелий, ни плазма, - рассказал Владимир Баклаушев, директор Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России.

В центре всем донорам делают тест на антитела к коронавирусу. Только если они есть, берут плазму.

- Нам необходимо создать банк антиковидной плазмы в нашем COVID-центре. Только тогда мы сможем назначать её вовремя, когда элиминация вируса ещё может остановить процесс, - обратился к москвичам Владимир Баклаушев.

По данным на 28 апреля, всего плазму в ФНКЦ ФМБА России сдали менее 50 человек. В их числе многодетная семья Ивановых, историю которых мы рассказали. Ещё около 20 доноров на стадии обследования.

Напомним, для доноров плазмы с антителами к COVID-19 предусмотрена компенсация - 5000 рублей. Плазму можно сдавать каждые две недели.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ДОНОРОМ?

Доноры должны соответствовать нескольким критериям:

COVID-19, подтвержден с помощью ПЦР исследования мазка на коронавирус или с помощью КТ грудной клетки.

Срок с момента исчезновения симптомов не менее 2 недель (но не более двух месяцев).

Есть минимум один отрицательный результат последних ПЦР на коронавирус.

Возраст от 18 до 55 лет, масса тела не менее 50 кг.

Отсутствие ВИЧ, гепатита В, С, D, сифилиса.

Отсутствие противопоказаний для донорства

ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН

Звоните по телефону: +7-499-725-44-40 с 10.00 до 16.00 или пишите на электронную почту Baklaushev.vp@fnkc-fmba.ru – в любое другое время.

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