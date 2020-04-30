ЕВРАЗ выделил 300 миллионов рублей на профилактику коронавируса

ЕВРАЗ работает стабильно в непростое время: добываются уголь и руда, выплавляется чугун. А вот сотрудники, не занятые в производстве непрерывного цикла, работают на удаленке.

Чтобы максимально снизить вероятность распространения коронавирусной инфекции, компания с самого начала пандемии ввела дополнительные меры безопасности. Служебные автобусы, которые возят сотрудников на работу, перед каждым рейсом проходят санитарную обработку. При этом количество рейсов увеличили для соблюдения социальной дистанции между работниками. Все они перед началом работы измеряют температуру с помощью тепловизоров и пирометров. Ну а медицинские маски, респираторы, перчатки и очки стали неотъемлемым атрибутом рабочей одежды. Повсеместно в открытом доступе - средства дезинфекции. Средства индивидуальной защиты и дезинфекции выдали не только сотрудникам, но и членам их семей.

Большинство совещаний на предприятиях ЕВРАЗа переведены в онлайн, а сдают и принимают смену ограниченное количество людей. В корпоративных столовых под заказ собирают продуктовые наборы – чтобы сотрудники лишний раз не ходили в магазин.

Компания помогает решать и семейные вопросы. На горячую линию «Антивирус» поступил вопрос: как быть с детьми, если оба родителя трудятся в ЕВРАЗе? Решение приняли такое: матери, которые остаются с детьми в режиме нерабочих дней, получат зарплату в полном объеме.

ЕВРАЗ в тесном сотрудничестве с медучреждениями и страховыми организациями следит за здоровьем людей. Особое внимание уделено соблюдению самоизоляции сотрудников, которые возвратились из поездок или имели возможный, пусть и опосредованный, контакт с заболевшими. Во всех дивизионах работают оперативные штабы по борьбе с коронавирусом.

ЕВРАЗ сохраняет и социально-ориентированный подход в своих городах. Больницам в Кемеровской и Свердловской областях переданы транспорт, медицинская техника, дезинфицирующие и защитные средства.

Всего ЕВРАЗ выделил на профилактику COVID-19 и помощь медучреждениям около 300 миллионов рублей.