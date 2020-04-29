"Надоело сидеть в четырёх стенах!": из интерната в Подмосковье сбежали два подростка

Полиция Раменского района Московской области вторые сутки ищет двух сирот, которые устроили побег из интернета. 14-летний Коля и 15-летний Дима пропали утром 27 апреля. Парни ловко перемахнули через забор «Быковского центра содействия семье и детям» и пропали.

В полицию сразу же обратилось руководство центра для детей-сирот.

- Скорее всего, ребята находятся в Октябрьском районе. Один из них, Коля, опытный беглец. Впервые он сбежал два месяца назад. Три недели парень жил на улице и ничем хорошим не занимался. На еду зарабатывал мелкими кражами, - рассказали "Комсомольской правде " в администрации Быковского центра сирот. - Со времен первого побега в Октябрьском районе у него остались "друзья".

По версии сотрудников интерната, причиной для нового побега стал именно карантин. Из-за пандемии коронавируса ребятам было запрещено выходить на улицу.

- Подростки любые запреты воспринимают в штыки. Мы объясняли им всю опасность вируса, но результат вы сами видите какой, - прокомментировали в Быковском центре-сирот.

- Всех, кто владеет какой – либо информацией о несовершеннолетних или о месте нахождения подростков, просьба сообщить по телефонам:

112; 8(496)46-221-43; 8(496)46-76-009; 8(496)46-1-24-86, - обратились к жителям представители органов опеки Раменского района.

Мы публикуем фото и приметы пропавших ребят

Дмитрий, 15 лет. Рост около 165 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие, узкие. Был одет: темная ветровка, спортивные брюки темного цвета, кроссовки.

Николай, 14 лет. Рост около 165 см, плотного телосложения, черты лица крупные, волосы светлые, глаза карие. Был одет: анорак оранжевого цвета с песочными вставками, темные брюки, кроссовки.