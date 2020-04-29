Коронавирус в Китае, последние новости на 29 апреля 2020: выявлено 22 новых случая

По состоянию на 29 апреля в Китае выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в стране никто не умер, информирует Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Из 22 новых случаев 21 – ввозной, один местный случай заражения зарегистрирован в южной провинции Гуандун.

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1660 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 553 человека, 22 находятся в тяжелом состоянии, 1107 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

Также за сутки были выписаны 23 пациента, вылечившиеся от COVID-19.

- Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 858 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 647 человек (50 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 578 человек выписаны из больниц, 4633 скончались, - говорится в сообщении госкомитета.

Из Китая в Россию доставят 250 миллионов медицинских масок. Рейс будет выполнять «Аэрофлот» - на данный момент компания с 6 по 28 апреля уже выполнила 54 грузовых чартерных рейса из КНР, доставив в Москву и другие российские города более 200 миллионов медицинских масок.