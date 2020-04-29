2020-04-29T14:36:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Армении, последние новости на 29 апреля 2020: количество зараженных приблизилось к двум тысячам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Армении на 29 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Выходить на улицу можно лишь за продуктами и лекарствами, ходить на работу – по пропускам.Выходить на улицу можно лишь за продуктами и лекарствами, ходить на работу – по пропускам.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Армении количество заболевших коронавирусом с каждым днем растет. По состоянию на 29 апреля 2020 года число зараженных увеличилось на 65, общее количество зараженных доставило 1932. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Умерших за сутки нет, общее число жертв остается 30.

От COVID-19 излечились 900 человек, сейчас на лечении находятся 1000 пациентов. С начала эпидемии в Армении провели 20 189 тестов на коронавирус.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что все экономические ограничения должны быть сняты до окончания срока режима ЧП, сообщает «Спутник Армения». В Армении уверены, что с вирусом придется жить как минимум еще год.

- Коронавирус – проблема решаемая, однако пришла пора признать, что в ближайший год нам придется жить с коронавирусом. Это означает, что наши краткосрочные представления должны смениться на долгосрочные и стратегические, - отметил Пашинян.

В Армении продолжает действовать режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Выходить на улицу можно лишь за продуктами и лекарствами, ходить на работу – по пропускам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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