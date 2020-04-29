ФСБ обнаружила 7 подпольных оружейных мастерских

Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с МВД России пресечена преступная деятельность жителей Москвы и Московской области, а также жителей Крыма и Севастополя, Коми, Мордовии, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей.

Задержанных по этому уголовному делу обвиняют в причастности к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.

- В результате проведенных ФСБ и МВД России скоординированных мероприятий из незаконного оборота изъято 95 единиц огнестрельного оружия: автоматы - «АК-74», «АКМС», «АКС-74У»; пистолеты-пулеметы - «ППС», «ППШ», «Кедр», «VZ-67»; винтовки, карабины и ружья - «Мосина», «Mauser», «СКС», «ТОЗ», «Сайга», «Вепрь»; пистолеты и револьверы - «ПЯ», «ПСМ», «ПМ», «ТТ», «Walther», «Наган», а также 17 килограмм взрывчатых веществ (порох, тротил), 550 взрывателей различных модификаций, свыше 5000 патронов и около 5000 комплектующих (пули, гильзы, капсюля) для их изготовления, 167 артиллерийских боеприпасов, более 130 основных частей оружия (стволы, барабаны, УСМ), 16 приспособлений для бесшумной стрельбы, - перечислили в ФСБ России.

По данным ведомства пресечена деятельность 7 мастерских по модернизации средств поражения и изготовлению взрывчатых веществ.

Изъятое оружие направлено на криминалистическую экспертизу. Не исключено, что часть его использовалась для совершения преступлений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776118" frameborder="0"></iframe> Оперативное видео ФСБ России в отношении задержания торговцев оружием.

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