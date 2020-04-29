Коронавирус в Таиланде, последние новости на 29 апреля 2020: среди новых заболевших двое – медики

29 апреля 2020 года в Таиланде зарегистрировано девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

- Сегодня у нас в стране зарегистрировано девять новых заражений, уже три дня эта цифра меньше 10. К счастью, за эти сутки не зарегистрирована ни одна смерть от коронавирусной инфекции, - прокомментировал Висануйотхин.

Известно, что двое из новых заразившихся – медики, а остальные шесть заразились от ранее заболевших. По одному пациенту проводится эпидемиологическое расследование.

- Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 947 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по прежнему - 54 человека, полностью выздоровевших сейчас – 2 665 человек, - подытожил пресс-секретарь.

Больше всего зараженных на Пхукете и в Бангкоке – возраст пациентов от 20 до 29 и от 30 до 39 лет.

Накануне в Южно-Сахалинск прибыл борт из Бангкока с группой из 90 туристов, среди которых 76 взрослых, 13 детей и грудной младенец. Их встретили медики и представители Роспотребнадзора, все туристы сдали экспресс-текст на коронавирус. У одного из пассажиров он оказался положительным. Его и всю его семью отправили в больницу. Тех, у кого тест отрицательный, поместили в изоляторы на 14 дней.