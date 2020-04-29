Алексей Воробьев провел online зарядку в прямом эфире!

Главными героями рекламной кампании стали Ольга Бузова, представляющая бодрый завтрак, Алексей Воробьёв (быстрый завтрак) и Анатолий Вассерман (умный завтрак). Завершилась «Битва завтраков» online зарядкой с известным певцом и актером Алексеем Воробьевым.

Любой человек, независимо от пола, возраста и гендерной принадлежности, наверняка хочет быть стройным, здоровым и энергичным. Для этого необходимо вести правильный образ жизни, который включает две важные составляющие. Во-первых, занятия спортом. Сейчас, когда многие сидят дома из-за карантина, физическая активность снижена. Поэтому особенно важно стараться поддерживать себя в форме. Утренняя зарядка — это тот минимум, который обеспечит прилив энергии и сил на весь день, а также поддержит тонус и повысит продуктивность.

Вторая составляющая хорошего здоровья – правильное питание. Вкусный полноценный завтрак во все времена был залогом бодрого утра, хорошего самочувствия и отличного настроения.

Участники акции Битва завтраков» покупали комбо-наборы (сок J7 и продукты брендов «Чудо», «Домик в Деревне» или «Biomax» на выбор) и боролись за многочисленные призы. Своеобразным гала-представлением по ее итогам стал прямой эфир и онлайн зарядка с Алексеем Воробьевым, которую он провел в в своем аккаунте Instagram. Тысячи подписчиков получили возможность позаниматься спортом вместе с артистом. Пусть и по разные стороны экранов своих гаджетов.

Виртуальное онлайн-общение во время карантина – едва ли не единственный шанс «выйти в свет» и пообщаться. Поэтому на своеобразном «уроке физкультуры» с «учителем» Воробьёвым посещаемость была великолепной. К прямой трансляции мгновенно присоединилось более трех тысяч человек из разных уголков нашей планеты. Ни один из них об этом не пожалел, поскольку все провели энергичную зарядку и получили заряд бодрости!

А после физических упражнений Алексей Воробьев поделился своим рецептом полезного завтрака, основные ингредиенты для которого всегда можно приобрести в магазинах «Пятёрочка». Весь процесс Алексей сопроводил комментариями: как важно делать утреннюю зарядку и правильно завтракать.

КСТАТИ

В связи с пандемией коронавируса выдача призов «Битвы завтраков» продлена до 30 июня. Полный список победителей можно посмотреть по ссылке 5ka.pepsico.zavtrak2020.ru/winners.