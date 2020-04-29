2020-04-29T12:59:10+03:00
Общество

Алексей Воробьев провел online зарядку в прямом эфире!

14 января компания PepsiCo и торговая сеть «Пятёрочка» запустили акцию «Битва завтраков»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главными героями рекламной кампании стали Ольга Бузова, представляющая бодрый завтрак, Алексей Воробьёв (быстрый завтрак) и Анатолий Вассерман (умный завтрак). Завершилась «Битва завтраков» online зарядкой с известным певцом и актером Алексеем Воробьевым.

Любой человек, независимо от пола, возраста и гендерной принадлежности, наверняка хочет быть стройным, здоровым и энергичным. Для этого необходимо вести правильный образ жизни, который включает две важные составляющие. Во-первых, занятия спортом. Сейчас, когда многие сидят дома из-за карантина, физическая активность снижена. Поэтому особенно важно стараться поддерживать себя в форме. Утренняя зарядка — это тот минимум, который обеспечит прилив энергии и сил на весь день, а также поддержит тонус и повысит продуктивность.

Вторая составляющая хорошего здоровья – правильное питание. Вкусный полноценный завтрак во все времена был залогом бодрого утра, хорошего самочувствия и отличного настроения.

Участники акции Битва завтраков» покупали комбо-наборы (сок J7 и продукты брендов «Чудо», «Домик в Деревне» или «Biomax» на выбор) и боролись за многочисленные призы. Своеобразным гала-представлением по ее итогам стал прямой эфир и онлайн зарядка с Алексеем Воробьевым, которую он провел в в своем аккаунте Instagram. Тысячи подписчиков получили возможность позаниматься спортом вместе с артистом. Пусть и по разные стороны экранов своих гаджетов.

Виртуальное онлайн-общение во время карантина – едва ли не единственный шанс «выйти в свет» и пообщаться. Поэтому на своеобразном «уроке физкультуры» с «учителем» Воробьёвым посещаемость была великолепной. К прямой трансляции мгновенно присоединилось более трех тысяч человек из разных уголков нашей планеты. Ни один из них об этом не пожалел, поскольку все провели энергичную зарядку и получили заряд бодрости!

А после физических упражнений Алексей Воробьев поделился своим рецептом полезного завтрака, основные ингредиенты для которого всегда можно приобрести в магазинах «Пятёрочка». Весь процесс Алексей сопроводил комментариями: как важно делать утреннюю зарядку и правильно завтракать.

КСТАТИ

В связи с пандемией коронавируса выдача призов «Битвы завтраков» продлена до 30 июня. Полный список победителей можно посмотреть по ссылке 5ka.pepsico.zavtrak2020.ru/winners.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
#домаспятёрочкой время на карантине пролетит незаметно
Сейчас в стране и мире – непростое время. Чтобы приостановить распространить коронавируса, большинство людей остаются дома. Торговая сеть «Пятёрочка» стремится поддержать всех, кто соблюдает самоизоляцию
География поддержки больниц и лабораторий расширяется
70 медицинских учреждений в 29 субъектах России теперь получают бесплатные наборы продуктов для перекуса от торговой сети «Пятёрочка». Помощь предоставляется в больницы и лаборатории, которые проводят исследования по коронавирусу, уже во многих городах
«Пятёрочка» предоставит дополнительные скидки для волонтеров
Россия, как и весь остальной мир, сейчас старается противостоять охватившей планету пандемии коронавируса. Ближайшие апрельские дни объявлены нерабочими, жителям, особенно пожилым (65+), предписано не покидать свои квартиры и дома
Россиянам предложат продукты и товары первой необходимости без наценки
Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» не менее чем на месяц обнулят торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров
Дорогие бабушки и дедушки, будьте здоровы! Вы нам очень нужны
В подъездах жилых домов появились плакаты, призывающие помогать пожилым людям во время карантина. Ведь в мире пока продолжает распространяться коронавирус COVID-19, который наиболее опасен для пожилых людей. Им сейчас лучше реже выходить из дома
Новости 24
Предприниматели рассказали, почему не хотят брать беспроцентные редиты на зарплаты
«Возрождение национальных имен»: таджикам запретят русифицировать фамилии и отчества
Вирусолог рассказал, когда появится коллективный иммунитет к коронавирусу
Предприниматели массово отказались платить за аренду
Эксперт рассказал, исчезнет ли ряд профессий после пандемии
Эксперты рассказали, куда отправятся отдыхать россияне после окончания пандемии коронавируса
Песков оценил прогноз ученых из Сингапура об окончании пандемии в России
Более 220 тысяч россиян вернулись на родину с 18 марта
Мишустин сообщил о продлении ограничения на въезд иностранцев в Россию
Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячам
У Бориса Джонсона родился сын
Аналитики назвали самые популярные развлечения на карантине
Свидетельство о рождении могут начать выдавать онлайн
Опрос показал отношение пенсионеров к сохранению памяти о Великой Отечественной войне
Эстафету песенного марафона ПФО «Наш День Победы» приняла Самарская область
Академик рассказал, как составляют план выхода регионов из самоизоляции
Не видать президентского кресла: Экс-сотрудница Байдена обвинила его в изнасиловании
Регионы получили деньги на выплаты медикам за борьбу с коронавирусом
Умер Ирфан Хан, актер из «Миллионера из трущоб»
RT начал тестировать сотрудников на антитела к коронавирусу
Отказаться от прогулок и пикников на природе: Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Растения против депрессии: Андрей Туманов рассказал, что сажать для победы над хандрой