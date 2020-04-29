Коронавирус в Израиле, последние новости на 29 апреля 2020: в стране разрешат внутренний туризм

По последним данным портала coronavirusstat.ru, за минувшие сутки в Израиле зарегистрировано 139 новых случаев заболевания коронавирусом, общее же число инфицированных в стране по состоянию на 29 апреля 2020 год составляет 15728 человек. Также за сутки скончались еще двое пациентов с подтвержденным диагнозом, общее число жертв опасного вируса достигло 210 человек. Еще 371 человек выздоровели и выписались, общее число выписавшихся увеличилось до 7746.

В ИЗРАИЛЕ РАЗРЕШАТ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Количество заболевших коронавирусом в Израиле постепенно идет на спад, и правительство решило ослабить жесткие карантинные ограничения. В стране скоро постепенно начнут работать детские сады и воскресные школы, потом начальные классы, а потом средняя и старшая школа. А накануне стало известно, что жители Израиля смогут перемещаться по стране, а не ограничивать себя выходами в магазин или аптеку.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент Министерства туризма Израиля в России и странах СНГ, уже с 3 мая в стране разрешат внутренний туризм.

- С 3 мая вновь начнут принимать гостей цимеры - небольшие коттеджи для отдыха, а также отели, у которых есть номера с отдельным входом с первого этажа, — уточнили в департаменте, выразив надежду, что в ближайшее время Израиль откроет свои границы для туристов из других стран.