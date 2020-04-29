Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию

Михаил Мишустин затруднился назвать точную дату, когда в России будут полностью отменены все ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом премьер сообщил в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с СOVID-19.

- Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, будут полностью сняты, в том числе для въезда в нашу страну, - сказал премьер.

Мишустин сообщил, что подписал распоряжение, продлевающее запрет на въезд иностранцев в Россию до тех пор, пока борьба с вирусом не будет завершена, и эпидемиологическая ситуация не улучшится.

Ранее правительство временно запретило въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства до полуночи 1 мая. Ограничение распространялось в том числе на тех, кто прибывает с территории Белоруссии.

В то же время, как сообщил премьер, будут введены некоторые послабления. Так, в Россию смогут приехать специалисты, которые занимаются наладкой и техническим оборудованием импортного оборудования, в том числе того, что используется для помощи больным с коронавирусом.

Премьер попросил Минэкономразвития до 5 мая внести в кабмин предложения по новым мерам поддержки граждан и экономики в условиях пандемии. Поручение разработать такой план накануне правительству дал президент.

Мишустин также сообщил, что до 25 мая профильные ведомства представят в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики.

- Реализация плана должна обеспечить возобновление деловой жизни в стране, оживление рынка труда и возврат экономики на траекторию роста, - сказал Мишустин.

Говоря о помощи отдельным секторам экономики, премьер обратил внимание на поддержку зоопарков, дельфинариев, океанариумов и цирков. Из-за потери посетителей эти учреждения полностью лишились прибыли и им стало не на что содержать животных.

Мишустин напомнил, что океанариумы, дельфинарии, зоопарки и цирки включены в перечень наиболее пострадавших отраслей, которым будет оказана господдержка.

- Необходимо также, чтобы регионы обратили внимание на эту проблему и нашли возможность поддержать такие организации. Прошу Минкультуры совместно с регионами провести мониторинг и проработать дополнительные меры по поддержке и созданию условий для бережного содержания животных, - сказал премьер.

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