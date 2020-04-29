Коронавирус в Индии, последние новости на 29 апреля 2020: ученые выяснили, что вирус мутировал

По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердился еще у 1881 жителя Индии. Общее число заболевших в стране по состоянию на 29 апреля 2020 года составляет 31332 человека. Еще 69 человек скончались, всего от COVID-19 умерли 1008 пациентов, а выздоровели – 7747 жителей страны.

ИНДИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ 10 НОВЫХ ПОДТИПОВ КОРОНАВИРУСА

Похоже панэпидемия коронавируса может принести еще немало неприятных сюрпризов. Так индийские ученые во время исследования выявили 10 новых подтипов коронавируса, об этом сообщает издание Times of India. При этом один из подтипов А2а вскоре может стать доминирующим и распространиться по всей стране.

К такому выводу пришли ученые Национального института биомедицинской геномики Нидхан Бисвас и Партха Маджумдер. По их мнению, новый мутировавший подвид коронавируса еще легче проникает в клетки легких, поэтому риск заразиться им становится еще выше, а осложнения, которые вызывает вирус, еще опаснее. Так среди 35 образцов, взятых у зараженных пациентов, мутировавший вирус обнаружили почти у половины, при этом сами больные никогда не выезжали за пределы Индии, а значит, его нельзя считать привозным. Сейчас ученые собираются продолжить свои исследования, чтобы узнать побольше о новом подвиде А2а.