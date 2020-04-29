2020-04-29T14:39:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казахстане, последние новости на 29 апреля 2020: с вирусом будет бороться искусственный интеллект

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Казахстане на 29 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 97 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число зараженных к 29 апреля 2020 года достигло 3079 человек. Число скончавшихся от COVID-19 по-прежнему остается неизменным – 25 человек, а вот количество выздоровевших пополнили еще 54 пациента – всего их теперь 774 человек.

К БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ В КАЗАХСТАНЕ ПРИВЛЕКУТ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Для борьбы с эпидемией коронавируса в стране будут использовать американский искусственный интеллект, об этом сообщает министерство здравоохранения Казахстана на своей официальной странице в «Фейсбуке».

Уточняется, что после двухнедельных переговоров, при поддержке и инициативе Генерального консульства РК в Сан-Франциско (Силиконовая долина), между НАО «Медицинский университет Семей» и XLabs (IТ-компания США) было подписано соглашение по применению искусственного интеллекта для борьбы с пандемией COVID-19 в Казахстане. Искусственный интеллект будет заниматься сбором и анализом данных по распространению вируса, машинным анализом тактики ведения пациентов с КВИ, сравнительным анализом мер по предотвращению распространения эпидемии и разработкой новых эффективных методов профилактики коронавируса.

- Данное соглашение открывает для Казахстана целый ряд преимуществ. В первую очередь будут доступны самые актуальные и эффективные меры борьбы с пандемией. Также будет получен опыт сбора и анализа больших объёмов данных, который в будущем будет непременно полезен, - отметили в Минздраве страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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