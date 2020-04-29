Коронавирус в Германии, последние новости на 29 апреля 2020: ученые выяснили, что вирус губительно влияет на почки

По последним данным портала coronavirusstat.ru, за минувшие сутки в Германии зарегистрировано 1154 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране по состоянию на 29 апреля 2020 года выросло до 159912 человек. Еще 185 пациентов скончались от осложнений, общее число жертв опасного вируса увеличилось до 6314. Еще 120400 жителей страны вылечились, так что Германия по-прежнему лидирует в мире по числу выздоровлений.

НЕМЕЦКИЕ УЧЕНЫЕ: КОРОНАВИРУС ГУБИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НЕ ТОЛЬКО НА ЛЕГКИЕ, НО И ПОЧКИ

Последние исследования показали, что тяжелая форма коронавируса губительно влияет не только на легкие, но и на остальные жизненно-важные органы и особенно – почки. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на президента Общества нефрологов Германии Яна-Кристофа Галле. По словам ученого, 30-ти процентам пациентов с коронавирусной инфекцией понадобился гемодиализ – искусственная почка, очищающая организм от скопившихся токсинов.

Дело в том, что при тяжелом течении болезни кровь в организме начинает сворачиваться быстрее, поэтому возникают сгустки, забивающие сосуды. В почках, как и в других органах, нарушается кровоснабжение. При этом до сих пор неясно, являются ли эти повреждения почек временными или остаются у пациента на всю жизнь, потому что было проведено слишком мало исследований, а о хронической почечной недостаточности можно говорить только через три месяца после появления симптомов.