2020-04-29T14:40:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Швеции, последние новости на 29 апреля 2020: число заболевших приближается к 20 000

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Швеции на 29 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Швеции зарегистрировано 695 новых случаев коронавирусной инфекции, а общее число зараженных в стране по состоянию на 29 апреля 2020 года увеличилось до 19621 человек. Количество умерших продолжает снижаться: + 81 смертей за сутки, 2355 – всего. А вот данных о новых выздоровевших пациентах нет. В сводке по-прежнему значится, что от коронавируса в стране излечились 1005 человек.

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Пока весь мир обсуждает высокую смертность от коронавируса в Швеции и осуждает решение властей не вводить в стране строгий карантин, в правительстве опубликовали статистику по умершим. Как сообщает газета Fria Tider со ссылкой на Государственное управление социальной защиты населения Швеции, 9 из 10 умерших от коронавируса пациентов являются лицами старше 70 лет, а еще половина из этих пациентов – старше 85 лет. Большая часть скончавшихся приходится на Стокгольм. Судя по этим данным, жертвами опасного вируса становятся практически только люди из группы риска. Молодые и здоровые же жители страны переносят болезнь практически без последствий. Также ранее сотрудники шведских домов престарелых жаловались, что очень нуждаются в защитных масках и других средствах индивидуальных защиты, но их просьбы остаются неуслышанными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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