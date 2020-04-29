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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 29 апреля 2020: ученые заявили, что вирус может спровоцировать инсульт

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании на 29 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным портала coronavirusstat.ru, за минувшие сутки в Великобритании зарегистрировано 4003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся к 29 апреля 2020 года выросло до 162350 человек. 588 пациентов за сутки скончались в клиниках от осложнений, всего число умерших от COVID-19 увеличилось до 21745 человек. Число выздоровевших по-прежнему остается очень низким – всего 813 человек (+31 за последние сутки).

КОРОНАВИРУС МОЖЕТ НЕГАТИВНО ВЛИЯТЬ НА ГОЛОВНОЙ МОЗГ

К таким неутешительным выводам пришел вирусолог Джереми Россман из Университета Кента в Великобритании. Как сообщает издание The Conversation, ученый опубликовал свои исследования, в которых говорится, что коронавирус не только губительно влияет на дыхательную систему, но и на другие важные органы – сердце, почки, кровеносную систему и головной мозг. Поэтому к одышке, плохой свертываемости крови, рвоте, диарее и другим серьезным симптомам может добавиться синдром Гийена-Барре. когда иммунная система человека реагирует на инфекцию и ошибочно начинает атаковать клетки периферических нервов. Это может привести к мышечной слабости и даже параличу.

В отдельных случаях коронавирус может даже вызвать энцефалит, приведший к отеку головного мозга, нарушению кровообращения и инсульту, и даже когда пациент излечивался от COVID-19, проблемы с нарушением функций мозга сохранялись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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